Українців, які звернуться за субсидіями, чекають перевірки: що дізнаються

В Україні всіх, хто подасть заяву на субсидії, чекають кілька етапів перевірок. На кожного, хто претендує на соцдопомогу, зберуть особисту інформацію.

Юрист Олександр Плахотник пояснив OBOZREVATEL: інформація про кожного, хто звернувся по допомогу, потрапить на спеціальну платформу. Тут можна буде побачити все: відкриті банківські рахунки і залишки на них, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової і т.д. Крім того, платформу будуть поповнювати даними з різних реєстрів. Зареєстрована машина або нерухомість, велика покупка – все це можна відстежити через реєстри або банківський рахунок.

"Коли ви подаєте заяву на отримання допомоги, то підписуєте згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних. Проблема може виникнути тільки в тому разі, якщо сама платформа, в якій акумулюється інформація, недостатньо захищена. При цьому сама перевірка, безумовно, відповідає і духу закону, і навіть елементарній логіці", – говорить Плахотник.

Яку інформацію можуть отримати:

про зареєстровані автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби;

реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, термін дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання;

осіб, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила в контрольних пунктах в'їзду-виїзду

митного оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

виписок із бюджетних рахунків для зарахування надходжень щодо сплати особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;

про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебная заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.