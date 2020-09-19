Українців можуть змусити повернути субсидії в бюджет: названо причини

В Україні за порушення в декларації через суд можуть змусити повернути субсидію в бюджет. Всього є кілька причин для такої дії чиновників.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, орган соцзахисту зажадає повернути кожну незаконно виплачену копійку в бюджет. Якщо відмовитися, то подадуть у суд. І, як показує судова практика, служителі Феміди займають сторону держави та зобов'язують повернути не тільки субсидію, але і відшкодувати витрати на судові тяжби. А це додатково ще кілька тисяч гривень.

Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід у тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант – чесно заповнити декларацію.

Субсидія сплачується з податків усіх українців. І якщо ви не маєте потреби в допомозі, у вас є гроші на покупки на суму від 50 тис. грн, на автомобілі та інші транспортні засоби, не варто просити і допомоги з бюджету.

є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості;

є заборгованість за комунальними платежами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебная заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.