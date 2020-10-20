Українці можуть платити за опалення на 50% менше: експерт розкрив "комунальні секрети"

В Україні витрати на тепло в типовому багатоквартирному будинку можна скоротити на 50-60%, якщо провести комплексну тепломодернізацію. В окремих випадках економію від 25 до 50% може дати тільки установка індивідуального теплового пункту з автоматичним погодним регулюванням.

Про це OBOZREVATEL розповів експерт в сфері енергоефективності Антон Ковалишин. "Важливо пам'ятати про те, які заходи в якій черговості краще робити. Найперше потрібно перевірити, щоб у багатоповерхівці був загальнобудинковий лічильник тепла – він дає змогу платити за фактично спожиту теплову енергію. Загалом в Україні понад 80% багатоквартирних будинків уже обладнані загальнобудинковими теплолічильниками. Є міста, де 100% будинків уже мають такі прилади обліку", – розповідає Ковалишин.

Істотно зменшити тепловтрати й економити допоможе автоматика. Наприклад, якщо в будинку 70-х років опалення однокімнатної квартири в Києві обходиться приблизно в 1500 грн на місяць, то установка індивідуального теплового пункту з автоматичним погодним регулюванням може зменшити суми в платіжках на 25-50%.

Також необхідно виконати балансування стояків, щоб тепло рівномірно розподілялося по всіх квартирах; утеплити всі комунікації (труби), щоб тепло доходило до квартир, а не втрачалося по шляху, зробити промивання системи опалення. Тільки ці заходи можуть дозволити замість 1500 грн платити щомісяця лише 750 грн.

"Додаткову економію можна отримати, якщо замінити вікна на енергоефективні. Потрібно поставити енергозберігальні вікна та двері в під'їзді, плюс повинен бути тамбур, щоб тепло не втрачалося. Далі потрібно утеплювати всю будівлю по периметру від цоколя до коника даху. Також необхідно утеплити горище і сам дах", – розповідає Ковалишин.

Щоб визначити можливу економію, всі потрібні технічні заходи й вимоги до них, треба запросити енергоаудитора. Він розрахує вимоги до обладнання та матеріалів утеплення, розробить конкретні енергоефективні заходи, визначить терміни окупності кожного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".

Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" із 4,73 до 5,24 гривень за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% – із 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.