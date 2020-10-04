Українці можуть купувати газ за новими правилами: як платити менше

В Україні після запуску ринку газу з 1 серпня споживачі отримали можливість не тільки змінювати постачальника, але і користуватися спеціальними тарифами. Так, якщо оплатити блакитне паливо заздалегідь, то можна мати фіксований тариф на весь опалювальний сезон.

Як повідомляє Газправда, є сезонні тарифи (поширюється на період з 1 жовтня по 30 квітня), річні (з щомісячною оплатою). Так, як вже писав OBOZREVATEL, взимку блакитне паливо може подорожчати до 7 грн за кубометр, при цьому якщо авансом сплатити весь газ заздалегідь, то платити можна лише 4,5 грн за кубометр.

Деякі компанії пропонують і помісячну оплату (з передоплатою в 50%). Обсяг блакитного палива можна спланувати самостійно. Щоб дізнатися, чи пропонує ваш постачальник такі умови, потрібно зайти на сайт газопостачальної компанії.

До слова, також будь-який українець може вибрати іншу компанію, яка буде поставляти їм блакитне паливо. Важливо, що скористатися такою послугою потрібно до початку опалювального сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" заявили, що судитимуться із постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами нижчими, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Кабінет міністрів у середині серпня дозволив вимикати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані постачати газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то зараз цю умову вилучили.

Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" з 4,73 до 5,24 грн за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" зросла на 45% – з 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.