Українську енергетику довели до найгіршого в історії стану: підприємства на межі колапсу, а ціни можуть роздути

Гарантований покупець електроенергії не може розраховуватися перед генерацією – не вистачає грошей. Борги перед "зеленими" на 1 серпня досягли 22,4 млрд грн. За підсумками року "мінус" може перевалити за позначку в 32 млрд. Ще близько 9,5 млрд грн держава винна "Енергоатому" й "Укргідроенерго".

Така ситуація може призвести до справжнього колапсу: генерація не може платити своїм підрядникам, ризикує накопичити борги перед співробітниками. Вся енергетика виявилася під загрозою колапсу.

І це в умовах, коли в Україні досі не призначили міністра енергетики, є всього лише виконуюча обов'язки, а всі пропозиції та дії "Слуг народу" не дають помітного результату.

Про те, як українці опинилися в заручниках бездіяльності влади і до чого це може привести – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Проблему не розв'язують, а замість цього гасять пожежі

В Україні ринок електроенергії запустили в "урізаному" стані: на законодавчому рівні залишилися "провали", які так і не виправили. Проблеми тягнуться з року в рік і, здавалося б, вперше у влади є можливість все виправити: більшість у Верховній Раді, одноосібно сформований уряд. Мовляв, усі рішення можна легко розробити, узгодити та впровадити. Але ситуація тільки погіршилася.

З початком карантину вся енергетика виявилася перед загрозою колапсу. Споживання знизилося на 9%, виробництво дешевої гідроелектроенергії обвалилося, заборгованість перед атомною енергетикою злетіла, грошей, щоб платити за дорогу "зелену" енергетику, не знайшли.

Борги стрімко злетіли і зараз, хоча із "зеленим" вдалося домовитися, за підсумками року загальний "мінус" Гарантованого покупця (реформований "Енергоринок", який гарантує фіксований тариф для населення і викуповує "струм" з відновлюваних джерел) може досягти мільярда євро!

І навіть якщо повного колапсу Кабмін не допустить, борги перед генерацією провокують цілу низку проблем: як розраховуватися з підрядниками, як виплачувати зарплату співробітникам, виконувати свої зобов'язання, якщо доводиться працювати в мінус. Співрозмовник з "Енергоатому" розповідає OBOZREVATEL: істотні фінансові проблеми почалися ще в січні, до карантину. Уже тоді компанія зверталася і до Кабміну, і до регулятора з проханням навести порядок і врегулювати ситуацію.

"Уже тоді бачили, що неконтрольовано зростає "зелена" енергетика, довелося обмежувати потужності "Енергоатому". Борги – це дефіцит коштів. Як виконувати програму ядерної безпеки? Як виконувати виробничі програми, за що закуповувати ядерне паливо? Та й взагалі, як платити зарплати і податки?", – розповідають у компанії.

Критичну ситуацію підтвердила і в.о. міністра енергетики Буславець. "Ми переживаємо найбільшу енергетичну кризу за всю історію України", – заявила за круглим столом в.о. міністра.

Тарифи не відповідають собівартості, але влада боїться змін

В Україні після відкриття ринку газу тарифи на блакитне паливо перераховують щомісяця, паралельно змінюється і вартість опалення. А ось електроенергію не чіпають з 2017 року. Розмови про перегляд ціни ведуться вже роками, але ось сміливості на такий крок не вистачає.

Що внаслідок відбувається: населення платить менше собівартості, а різницю додають до тарифу для бізнесу. Підприємства змушені платити за електроенергію вище реальної собівартості і закладають ці витрати у вартість своїх товарів і послуг. Зрештою все одно всі ми за це платимо.

Що найдивніше, нижче собівартості платить і мільйонер, і пенсіонерка. Субсидують вартість електроенергії для всіх. Водночас для першого немає ніякої проблеми заплатити за реальною вартістю, а ось пенсіонерка, коли йде до магазину, фактично змушена в ціні будь-якого товару компенсувати високі тарифи на "струм" для бізнесу. Дешевої електроенергії не буває, за неї все одно доводиться платити.

І доки "Слуги народу" і Кабмін замість того, щоб вирішувати реальні проблеми, заганяють одну з найважливіших сфер у борги і на межу колапсу, розраховувати на реальні зміни не доводиться. Хто буде відповідати за затримку зарплат генерації, яку позбавили засобів? Хто відповість за дефіцит бюджету "Енергоатому", який не може повноцінно виконувати всі програми? Чому досі немає міністра, який би взяв на себе хоча б політичну відповідальність, а замість цього цілою галуззю керує "в.о"? Чому позиція профільного парламентського комітету так кардинально розходиться з думкою уряду?

У наступних публікаціях OBOZREVATEL докладно розповість про те, кому вигідно залишати чинний стан справ в енергетиці і чому від цього може постраждати кожен.