Тариф на газ в Україні різко подорожчає взимку: скільки коштуватиме куб

В Україні газ з вересня по грудень 2020-го подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. За даними голови Асоціації постачальників енергоресурсів Артема Компана, ціна на газ для населення зростатиме й далі, адже зростає ціна на європейських хабах.

"Зараз ціна контрактів на вересень уже становить 5,5-5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів понад 7 грн за кубометр", – резюмує Артем Компан.

Водночас директор газотранспортної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабинович стверджує, що ціна цього опалювального сезону може бути нижчою, ніж минулого:

"Зараз ціни на ринку змінюються досить активно. На них впливають як зовнішні фактори, наприклад обсяги постачання американського LNG-газу в Європу, так і внутрішні – вплив COVID-19 на роботу промислових підприємств. Надалі посилиться вплив і температурних режимів".

Водночас важливо зазначити, що ринок газу нелегко піддається прогнозам. Наприклад, торік прогнозували, що газ на ринку може коштувати 12 500 гривень за тисячу кубометрів. Але на практиці, коштував він 5500 грн. Тоді "Нафтогаз" підписав новий транзитний договір із "Газпромом", і це вплинуло на всі ціни. Що буде цьогоріч, чи чекають нас чергові катаклізми – поки передбачити складно.

Через теплу зиму Україна закінчила минулий опалювальний сезон із рекордними обсягами газу в сховищах. Ще в березні оператор газових сховищ повідомляв, що в системі ГТС залишилося 15,8 мільярда кубометрів газу. Це в 1,5-2 рази більше, ніж було раніше в цей же період. За останніми даними "Оператора ГТС України", на кінець серпня кількість газу в сховищах досягла майже 25 мільярдів кубометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".

25 липня ціни на газ у Європі вперше із середини березня 2020 року перевищили позначку в $100 за тисячу кубометрів.

Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" із 4,73 до 5,24 гривень за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% – із 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.