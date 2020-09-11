"Слуги народу" задумали дати добро ФОПам на відкриття казино в готелях: чим загрожує така поступка

"Слуги народу" хочуть дозволити фізособам-підприємцям на єдиному податку відкривати або орендувати готелі і влаштовувати в них казино. Зараз за законом така можливість є тільки в тих, хто перебуває на загальній системі оподаткування.

За новими ж правилами в переліку дрібного бізнесу, який нібито потребує підтримки і отримує можливість платити мізерні податки, виявляться і власники казино. Відповідні нововведення передбачені законопроектом №2673, який "Слуги народу" вже ухвалили в першому читанні.

Про те, як і навіщо змінять правила – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Нові правила для готельного бізнесу

Готельний бізнес в Україні, як і в усьому світі, переживає кризу. Через карантин кількість гостей скоротилася в рази, заповнюваність, за даними профільної асоціації, становить близько 10-15%. На тлі цього "Слуги народу" пропонують змінити закон і займатися готельним бізнесом не тільки підприємствам, але й фізособам-підприємцям.

Щоб спростити їм життя, за новими правилами статус готелю можна отримати і на орендоване приміщення. Навіщо це робиться? У Державному агентстві розвитку туризму впевнені, що це перший крок до перетворення готелів на казино.

"Застаріла система категоризації дозволяє у разі виконання формальних вимог отримати бажані "три зірки" для встановлення ігрових автоматів. Після цього закривають номери й перетворюються на "тризіркові ігрові зали", – попереджають у Держагентстві.

OBOZREVATEL зв'язався з автором законопроєкту, народним депутатом Ігорем Фірсом. Він пообіцяв, що до другого читання документ перепишуть так, що встановлювати автомати й розміщувати казино зможуть тільки ті, хто займається готельним бізнесом.

"Ті правки, які будуть до другого читання подані, унеможливлять будь-яким суб'єктом господарської діяльності крім тих, хто має право надавати готельні послуги, отримувати категорії готелю", – розповідає Фірс.

Фізособи-підприємці та зараз можуть займатися готельним бізнесом, відкривати хостели. Але за новими правилами вони зможуть отримувати і категорію (зірковість).

Головне нововведення: фізособи-підприємці зможуть відкривати казино

Як пояснив Фірс, єдине, що зміниться, – фізособи-підприємці на єдиному податку зможуть брати в оренду готелі, отримувати категорії (зірки) і відкривати в готелях казино. На питання OBOZREVATEL про те, чи не створить це дискримінацію, коли одні готелі повинні будуть платити повний податок, а інші залишаться на єдиному податку, нардеп запропонував не змішувати правки в закон про туризм із податковим кодексом. Мовляв, усі мають право займатися готельної діяльністю.

У Державному агентстві розвитку туризму впевнені: готелем повинна бути юридична особа, яка гарантує можливість безготівкової оплати, платить ПДВ й поповнює бюджет країни.

"Є великі проблеми з так званими "готелями-ФОПами". Є окремі випадки, коли одне приміщення готелю орендують кілька ФОПів. Вони не є платниками ПДВ, ще й іноді "накручують" зверху на зазначену ціну ще 5%. Так, туроператор платить на 20% більше", – пояснюють в Асоціації.

Сама ідея єдиного податку для малого бізнесу розрахована на те, щоб підтримати малий бізнес. Готель також надає цілий комплекс послуг: харчування, розміщення, а іноді і хімчистка, організація заходів тощо. Якщо законодавці дозволять займатися всім цим фізособам-підприємцям, то в готелів виникне стимул масово переходити на спрощену систему оподаткування. І без того дефіцитний бюджет ризикує втратити мільярди.

"Тут потрібно дивитися на кілька кроків уперед. Зміни в законі "Про туризм" повинні бути системними! Хочеться працювати ФОПом, мінімізувати сплату податків – залишайтеся гостьовими кімнатами, які є в межах однієї будівлі, коли здають 5 ФОПів по 5 гостьових кімнат, то це точно не може називатися готелем. Тому що готель – це послуги з проживання та комплекс інших послуг, що надаються однією юридичною особою і точно прозорі правила також і безготівкового розрахунку, зокрема для наших іноземних гостей", – зазначила голова Держагентства Мар'яна Олеськів.

Відзначимо, в Україні кілька мільйонів осіб зареєструвалися як фізособи-підприємці і платять єдиний податок. Наприклад, підприємці третьої групи можуть мати обіг до 7 млн грн на рік, платитимуть лише 5% єдиного податку і 1100 грн ЄСВ. Але і тут проблема: реальний обіг показують далеко не всі бізнесмени. Вони не видають чеки, приймають готівку і залишаються на єдиному податку.

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