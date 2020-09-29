"Слуги народу" хочуть за допомогою "Укрнафти" перевести "Нафтогазу" 32 млрд – законопроєкт

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує внести зміни до бюджету на 2020-й і виділити компенсацію "Нафтогазу" в розмірі 32,2 млрд грн. Ця сума повинна покрити різницю між реальною вартістю газу і ціною, по якій блакитне паливо продавали населенню.

Крім того, змінять і процедуру стягнення податкового боргу з "Укрнафти" (входить до групи "Нафтогаз") у розмірі 30,35 млрд грн. Відповідні зміни передбачені в законопроєкті №4119 (автор Давид Арахамія), який народні депутати розглянуть 29 вересня.

Що пропонують змінити?

Перше – до спеціального фонду державного бюджету пропонують перевести податковий борг "Укрнафти" в розмірі 30,35 млрд.

Друге – ці гроші використовують для того, щоб виплатити "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за те, що блакитне паливо населенню продавали за спеціальними тарифами. Тут варто зазначити, що така компенсація передбачена законом "Про ринок газу". Якщо держава зобов'язує продавати газ за ціною нижче собівартості, то вона бере на себе зобов'язання компенсувати збиток.

Скільки і хто отримає грошей?

"Нафтогаз" отримає додаткову суму і повинен буде заплатити з неї податки. Крім того, отримавши зазначену суму, він зможе виконати свої зобов'язання і перед "Укрнафтою". В результаті:

"Укрнафта" автоматично заплатить до бюджету 30,35 млрд (гроші переведуть в спецфонд);

плюс "Укрнафті" донарахують 3,1 млрд (зараз рішення облажуется) і 3 млрд за борги підприємств системи "Укрнафта";

"Нафтогаз" додатково заплатить податок на прибуток в розмірі 5,9 млрд грн.

В сумі держава отримає 42,5 млрд грн, а "Нафтогазу" віддасть 32,5 млрд грн. Решта 10 млрд грн планують витратити на інфраструктурні проекти.

Так, 10,3 млрд грн спрямують: на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів (1,3 млрд), на національного авіаперевізника (5 млрд грн) і на відновлення мостів загального користування (4 млрд).

Як раніше писав OBOZREVATEL :