"Слуги народу" хочуть за допомогою "Укрнафти" перевести "Нафтогазу" 32 млрд – законопроєкт
Про те, як з "Укрнафти" хочуть отримати борг
За що гроші переведуть "Нафтогазу"
Скільки отримає бюджет
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує внести зміни до бюджету на 2020-й і виділити компенсацію "Нафтогазу" в розмірі 32,2 млрд грн. Ця сума повинна покрити різницю між реальною вартістю газу і ціною, по якій блакитне паливо продавали населенню.
Крім того, змінять і процедуру стягнення податкового боргу з "Укрнафти" (входить до групи "Нафтогаз") у розмірі 30,35 млрд грн. Відповідні зміни передбачені в законопроєкті №4119 (автор Давид Арахамія), який народні депутати розглянуть 29 вересня.
Що пропонують змінити?
Перше – до спеціального фонду державного бюджету пропонують перевести податковий борг "Укрнафти" в розмірі 30,35 млрд.
Друге – ці гроші використовують для того, щоб виплатити "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за те, що блакитне паливо населенню продавали за спеціальними тарифами. Тут варто зазначити, що така компенсація передбачена законом "Про ринок газу". Якщо держава зобов'язує продавати газ за ціною нижче собівартості, то вона бере на себе зобов'язання компенсувати збиток.
Скільки і хто отримає грошей?
"Нафтогаз" отримає додаткову суму і повинен буде заплатити з неї податки. Крім того, отримавши зазначену суму, він зможе виконати свої зобов'язання і перед "Укрнафтою". В результаті:
"Укрнафта" автоматично заплатить до бюджету 30,35 млрд (гроші переведуть в спецфонд);
плюс "Укрнафті" донарахують 3,1 млрд (зараз рішення облажуется) і 3 млрд за борги підприємств системи "Укрнафта";
"Нафтогаз" додатково заплатить податок на прибуток в розмірі 5,9 млрд грн.
В сумі держава отримає 42,5 млрд грн, а "Нафтогазу" віддасть 32,5 млрд грн. Решта 10 млрд грн планують витратити на інфраструктурні проекти.
Так, 10,3 млрд грн спрямують: на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів (1,3 млрд), на національного авіаперевізника (5 млрд грн) і на відновлення мостів загального користування (4 млрд).
Як раніше писав OBOZREVATEL :
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Оклад голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в лютому склав 1,041 млн гривень.
29 квітня Кабінет міністрів урізав зарплати керівникам державних підприємств. З 1 квітня і до кінця останнього карантинного місяця вони повинні були отримувати не більше ніж 46 тис. Гривень. Уже в квітні Коболєв отримав лише 47 тис. гривень.
29 серпня Конституційний З уд скасував рішення про обмеження максимальної заробітної плати посадових осіб.