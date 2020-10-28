Скільки коштуватиме газ в листопаді: українцям показали ціни

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Комуналка
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Газові компанії оприлюднили ціни на паливо на листопад

Газопостачальні компанії оприлюднили ціни для споживачів на листопад. Залежно від постачальника, вони суттєво різняться: аж до 2,63 грн на кубометрі.

Про це повідомляє "ГазПравда". За її даними, рейтинг найвигідніших виглядає так:

  1. ГК "Нафтогаз України" запропонувала паливо в листопаді по 6,33 грн за кубометр;

  2. ТОВ "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія" – 6,36 грн за кубометр;

  3. ТОВ "Львівенергозбут" з ціною 6,62 грн;

  4. ТОВ "ВКФ "ТЕПЛОБУД" – 6,65 грн / кбм;

  5. TAS Energy – 6,84 грн за кубометр.

Ціни решти постачальників коливаються від 7,20 грн до 8,70 грн за кубометр.

Зазначається, що найвищі тарифи в листопаді виявилися в низки регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості споживачів у відповідних регіонах: від 8,80 до 8,96 грн за кубометр – залежно від регіону ціни різняться. Для порівняння: у жовтні тарифи в цих газзбутів коливалися від 6,6 до 6,8 грн за кубометр.

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Водночас споживачі мають можливість зекономити на сезонному подорожчанні палива, скориставшись акційними пропозиціями на опалювальний сезон або ж на цілий рік наперед. Пропозиції наразі такі:

  1. Тариф "Сезонний" від компанії "ВЕК Палівенерго" – найдешевший. Ціна – 4,5 грн за кубометр із 1 жовтня по 30 квітня. Прогнозний обсяг газу обирає сам споживач, але сплатити за нього доведеться одразу – авансом. А за понаднормові обсяги треба буде сплачувати вже за ринковою ціною. Однак такі умови діють лише за умови підключення до 31 жовтня.

  2. Тариф "Вільний" від того ж постачальника. Ціна – 4,92 грн за кубометр з листопада по квітень, якщо встигнути підключитися у жовтні. Передбачає стовідсоткову передоплату, але лише за місяць наперед, а не за весь сезон одразу. Прогнозний обсяг газу обирає споживач, але за понаднормове споживання доведеться сплатити за ринковими цінами.

  3. ГК "TAS Energy" пропонує газ на 6 місяців (з 1 жовтня по 30 квітня) по 5,97 грн за кубометр. Оплата – за фактом споживання. Однак термін підключення – до 31 жовтня.

  4. Наступний тариф – "Річний", але з помісячною оплатою – від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Ціна – 6,45 грн за кубометр. Замість передоплати компанія пропонує помісячну оплату рівними частинами протягом всього року. Підключитися необхідно до 30 листопада, щоб платити фіксовану ціну 6,45 грн за кубометр, незалежно від сезону й навіть у випадку перевищення споживання над замовленими обсягами. Тоді як решта постачальників понаднормові обсяги зобов’язує оплачувати окремо – за ринковими цінами.

  5. Тариф "Економний" від ГК "Асканія Енерджі". Умови – ціна 6,95 грн за кубометр за умови підключення до 25 листопада. Але потрібна 100% передоплата. А понаднормові обсяги в обох тарифах треба буде оплачувати за ринковими цінами.

Нагадаємо, газопостачальні компанії мають оприлюднювати ціну за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

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