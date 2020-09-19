Шмигаль відповів на зрив угод з ЄС через проєкт бюджету на 2021-й

Прем'єрміністр Денис Шмигаль назвав повідомлення про те, що в 2021 році не буде коштів на енергоефективність, міфом. При цьому напередодні глава делегації ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що уряд порушив зобов'язання перед Євросоюзом і Німеччиною, коли не передбачив в проєкті бюджету кошти на енергоефективні заходи.

"Міф 4 – немає коштів на енергоефективність. Навпаки: у Фонді енергоефективності вже довгий час лежать 2,7 млрд грн, які не використали до цього року. Їх ми і використовуємо. Ще 4,6 млрд грн готові надати донори", – написав прем'єр в своєму telegram-каналі.

Відзначимо, що члени ОСББ в Україні можуть звернутися до держави для отримання часткової компенсації коштів, витрачених на модернізацію будинку. При цьому можна вибирати між пакетом А, який складається з відносно недорогих заходів енергоефективності з високим рівнем окупності інвестицій (наприклад, модернізація інженерних систем будинку), та пакетом Б, який включає в себе всі заходи пакета А, а також теплоізоляцію будівельних конструкцій (стіни , дахи, горища, підвали).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 18 вересня представив бюджет країни на 2021-й у Верховній Раді. Серед головних нововведень – величезний дефіцит, недостатні витрати на медицину і освіту і скромні зростання зарплат.