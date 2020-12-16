Шахов запропонував виправити некомпетентність влади у тарифах: знизити їх, а не штрафувати людей

Влада в Україні має зупинити зростання тарифів на комунальні послуги, а не "вигадувати нові покарання для боржників".

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Наш край" Сергій Шахов. За його словами, замість того, щоб карати боржників, влада має переглянути тарифи.

"За рік вартість комунальних послуг зросла на 57%, а влада, замість того, щоб переглянути тарифи, планує жорстко боротись з неплатниками. Заборонити виїзд за кордон, керувати транспортними засобами, користуватись зброєю, у планах навіть відбирати квартири. "Наш край" вимагає від влади зупинити зростання тарифів на компослуги, а не карати боржників", – зазначив нардеп.

Влада, як наголосив Шахов, має пропонувати конкретні шляхи зниження тарифів.

"Передусім потрібно розширити фінансування програм, які будуть допомагатимуть людям впроваджувати програми енергоефективності, а також провести аудит цільового використання закладених у тариф коштів на енергозаощадження", – переконаний він.

Нардеп наголосив: усі можливості для зниження тарифів у влади є, потрібно лише їх використовувати.

Нагадаємо, за даними Держстату, за жовтень українцям нарахували 11 мільярдів гривень за надання комунальних послуг. Це на 57% більше, ніж рік тому – тоді за жовтень всі приватні споживачі повинні були заплатити 7 мільярдів.