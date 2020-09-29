Що буде з тарифом на електроенергію восени: Міненерго дало остаточну відповідь

Інформація про те, що з 1 жовтня 2020 року підвищать тариф на електроенергію для українців через вимоги МВФ, не відповідає дійсності.

Про це заявила прес-службі Міненерго. Тарифи на електроенергію, що відпускаються населенню, встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг від 26.02.2015 № 220.

Цей документ не змінювався, ціна на електричну енергію становить (з ПДВ):

• до 100 кВт / год – 90 коп. за кВт / год,

• понад 100 кВт / год – 168 коп. за кВт / год.

"Збереження фіксованого пільгового тарифу на електричну енергію для населення в умовах нової моделі ринку електричної енергії здійснюється в рамках механізму ПСО, який був введений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483" Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії "(зі змінами)", – пояснюють у відомстві.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні низка "слуг народу" зареєстрували законопроєкт №4151, в якому пропонують випустити облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на 19,6 млрд грн для погашення боргів за електроенергію.

Документ опублікували на сайті Верховної Ради. Згідно з проєктом, Міністерству фінансів дозволять за погодженням з Кабінетом міністрів випустити ОВДП на 8,9 млрд грн для погашення заборгованості держпідприємства "Гарантований покупець" і 10,6 млрд грн на оплату (20% від прогнозної вироблення товарної продукції).