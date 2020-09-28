Поточна ставка стимулювального тарифу не дасть змоги знизити вартість приєднання до мереж, – Бужан

Бізнес зазнає труднощів через високу вартість приєднання до електромереж. Для його зниження оператори системи розподілу мають модернізувати й посилювати систему. Але поточні ставки на стимулювальне тарифоутворення не дадуть змоги залучати досить інвестицій для цього.

У цьому переконаний Володимир Бужан із Центру економічного відновлення при Кабінеті Міністрів України.

Він зазначив, що з ухваленням стимулювального регулювання на розподіл електроенергії інвестиції в 1 км електромереж виростуть із 200 дол. до 400 дол. Але, на його думку, цього не досить для ефективного відновлення мереж і значного стрибка в поліпшенні ситуації з електромережами.

Нагадаємо, раніше в енергетичному комітеті Європейської бізнес-асоціації закликали НКРЕКП сприяти спрощенню умов ведення бізнесу та процедури приєднання до мереж. Експерти асоціації заявили, що здешевити під'єднання до мереж можна перевівши частину вартості за приєднання потужності на оператора системи розподілу. Для цього НКРЕКП необхідно переглянути ставку повернення інвестицій в наявні активи ВСР і підвищити її з 3% до не менш ніж 6%, щоб ВСР мали можливість модернізувати електромережі.