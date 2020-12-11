Питання підвищення тарифів на струм для населення вже перезріло, – політолог

Тарифи на електроенергію для населення не переглядалися 4 роки, і вони не покривають навіть витрат на транспортування електрики, не кажучи вже про вартість його виробництва.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив політолог Кирило Сазонов.

"Питання приведення побутових тарифів до більш-менш адекватного ринкового рівня вже давно перезріло. Тарифи не переглядалися з 2017 р. за інфляції понад 25%", – повідомив політолог.

На його переконання, в уряду немає іншого виходу, як ухвалювати рішення про підвищення вже з 1 січня.

"Тягнути з цим більше немає можливості – ні бізнес, ні державні компанії більше не в змозі нести вантаж дотацій у 60-70 млрд грн на рік", – додав політолог.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення в Україні не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт/год і 1,68 грн/кВт.год в інший обсяг місячного споживання, що більш ніж учетверо менше, ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покривати витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

Ідею уряду привести тарифи до ринкового рівня підтримали Єврокомісія й Секретаріат Енергоспівтовариства.

Як писав OBOZREVATEL раніше, економіст Борис Кушнірук зазначив, що підвищення тарифів на струм для населення буде умовою нового кредиту від МВФ.