Українців буде перевіряти і штрафувати новий комунальний орган: законопроєкт

В Україні хочуть відродити Державну інспекцію у сфері житлово-комунальних послуг, яка серед іншого штрафуватиме як постачальників послуг, так і споживачів за ухилення від укладення договорів на послуги ЖКГ.

Про це свідчить законопроєкт №4403, який був зареєстрований у Верховній Раді 19 листопада. Документ вніс перший заступник голови парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко спільно з групою народних обранців.

У законопроєкті, зокрема, йдеться про створення "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів".

Скрін законопроєкту №4403 rada.gov.ua

Таким чином, цим документом пропонується реанімувати ліквідовану в 2011 році Державну житлово-комунальну інспекцію (ДЖКІ) та встановити державний нагляд за сферою.

Передбачається, що новий-старий орган перевірятиме обґрунтованість тарифів на послуги ЖКГ, які зараз фактично самовільно встановлюють місцеві органи самоврядування. "Тобто на сьогодні органи місцевого самоврядування фактично мають здійснювати контроль за виконанням власних повноважень… Однак, як показує практика, відсутність контролю за ціноутворенням у сфері житлово-комунальних послуг призводить до зловживань у цій сфері, встановлення тарифів з порушенням вимог законодавства, що у свою чергу, призводить до масового соціального невдоволення у суспільстві", — йдеться в пояснювальній записці.

Також держорган перевірятиме житлово-комунальний сервіс, зокрема, якість води, технічний стан тепломереж, об'єкти благоустрою, вивезення сміття, а також низку інших послуг. Для цього комунальним інспекторам хочуть надати можливість безперешкодного доступу до об’єктів ЖКГ для перевірок, отримувати необхідні документи та призначати експертизи.

За порушення законодавства в сфері ЖКГ інспектори зможуть штрафувати постачальників послуг (комунальні підприємства). Також карати будуть й мешканців будинків, які ухиляються від укладення договору щодо поводження з побутовими відходами, порушують порядок приєднання/від'єднання від тепла і води тощо.

Кошти від сплати штрафів будуть надходити до держбюджету.

Скрін законопроєкту №4403 rada.gov.ua

Згідно з документом, на створення і функціонування інспекції та її територіальних органів потрібно орієнтовно 43270,60 тис. грн. Ці видатки законотворці пропонують передбачити у проєкті держбюджету на 2021 рік.

Очікується, що законопроєкт дозволить посилити відповідальність суб’єктів сфери ЖКГ за порушення законодавства і забезпечить надання якісних послуг.

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