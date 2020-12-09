Оператори систем розподілу ДТЕК Мережі переходять на стимулювальне тарифоутворення з 1 січня 2021 року

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила перехід на стимулювальне тарифоутворення з 1 січня 2021 роки для ДТЕК "Київські електромережі", ДТЕК "Донецькі електромережі", ДТЕК "Дніпровські електромережі", ДТЕК "Одеські електромережі", ДТЕК "Київські регіональні електромережі" і ДТЕК "Високовольтні електромережі", які входять до складу операційного холдингу ДТЕК "Мережі".

НКРЕКП ухвалила рішення про встановлення тарифів на послуги розподілу електроенергії в 2021 році для операторів системи розподілу ДТЕК 9 грудня 2020 року.

Стимулювальне тарифоутворення дасть змогу збільшити обсяг запланованих інвестицій в поліпшення якості електропостачання в середньому на 30%, порівняно з 2020 роком. НКРЕКП визначає ключові показники якості роботи оператора системи розподілу – скорочення втрат електроенергії в електромережах і скорочення показника SAIDI (часу вимкнення електроенергії). Значну частину інвестицій буде спрямовано на поліпшення в цих напрямах.

У ДТЕК "Мережі" заявили, що пріоритетом є впровадження технологій автоматизації та цифровізації: "У довгостроковій перспективі вони дозволять трансформувати поточну інфраструктуру електричних мереж у систему Smart Grid, що відповідає потребам сучасної економіки. Водночас поліпшення вдалося б досягти швидше за умови впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською моделлю".

Крім того, у ДТЕК заявили, що впровадження стимулювального тарифоутворення є позитивним сигналом для української енергетики й важливим кроком у переході до ринкових механізмів регулювання галузі: "ДТЕК завжди буде відстоювати європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку. Ми відкрито надаємо свою експертизу щодо ключових питань і є ініціатором відкритого діалогу всіх учасників ринку", – зазначено в повідомленні компанії.