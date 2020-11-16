Олександр Онищенко: "YASNO – це турбота про клієнта і про довкілля"

Популяризація енергоефективних технологій, розвиток електромобільності, ощадливе споживання електроенергії – це все про роздрібний бренд YASNO, який рівно рік тому з'явився на українському ринку. Олександр Онищенко, директор з розвитку бізнесу компанії D.Solutions, яка володіє брендом YASNO, підсумував присутність на ринку, нові продукти і підходи до формування ціннісної пропозиції для клієнтів в енергетичному ритейлі.

Олександре, розкажіть, навіщо був створений бренд YASNO?

Ще два роки тому функції постачання і розподілу електроенергії в Україні були зосереджені в одних "руках" – у обленерго. З 1 січня 2019 року стартувала реформа енергоринку. Обленерго розділилися на дві різні компанії: постачальника, який продає електроенергію населенню і підприємствам, і оператора системи розподілу, що відповідає за роботу електромереж.

Анбандлінг (розподіл обленерго) відкрив нові можливості і створив конкуренцію на ринку в сфері постачання, тобто продажу електроенергії. Щоб виділитися серед інших постачальників, бути впізнаваними для клієнтів, власне і був створений бренд YASNO. Формування яскравого, помітного роздрібного бренду, який би запровадив нові стандарти в галузь енергетичних і комунальних послуг в Україні – це частина довгострокової стратегії ДТЕК.

У роздрібному бізнесі для кожної компанії важлива не тільки впізнаваність, але і цінності, що викликають позитивні емоції і почуття. Клієнти – це люди, для яких важливий турботливий підхід. Це все, в тому числі, і про YASNO.

У неймінг ми заклали декілька змістів. Це і ясність у послугах, і зручність у сервісах, і прозорість усіх процесів, а також ясне бачення перспектив розвитку ринку.

Лічильник Yasno

Створення YASNO – це результат командної роботи, де дуже багато співробітників, внутрішніх експертів, висловлювали свої ідеї та бачення того, що повинен символізувати бренд. Упевнений, ми обрали правильний варіант з точки зору ідейного наповнення бренду.

Навіщо постачальнику електроенергії додаткові продукти і послуги?

З точки зору бізнесу все дуже просто – ми думали над тим, яку додаткова цінність можна запропонувати клієнтам, як бути кращими за інших. Адже це роздріб, тут високий рівень конкуренції. Ми надаємо такі продукти і послуги, які є унікальними, цікавими для наших клієнтів, і в той же час сприяють розвитку енергозбереження.

Які продукти і послуги YASNO найбільше користуються попитом?

Найзатребуваніші після електроенергії – проєкти з енергоефективності для промисловості. Вже реалізовано понад 80 енергосервісних проєктів, що дозволяють підприємствам та об'єктам бюджетної сфери заощаджувати від 30% до 90% енергоресурсів. Наприклад, нашу роботу вже оцінили на металургійних комбінатах "Азовсталь", ММК ім. Ілліча, Центральному ГЗК, Північному ГЗК та інших. Як це працює? Змінивши технологічний процес, оновивши обладнання, встановивши автоматику, замінивши освітлення, підприємство отримує відчутний економічний ефект. А виконані нами 28 енергоефективних проєктів у садках, школах і лікарнях, крім економії дозволяють створювати безпечне і здорове середовище для дітей, пацієнтів і персоналу установ.

Коли після енергетичної модернізації замовник бачить вигоду, він сам запитує, що можна зробити ще. Ми не просто пропонуємо енергоефективні рішення, ми забезпечуємо комплексний підхід, свою експертизу, фінансуємо і виконуємо енергоефективний проєкт "під ключ". І кожен місяць звіряємо, чи досягнуті результати, які були задекларовані. Адже повернення наших інвестицій безпосередньо залежить від досягнутої економії.

А якщо говорити про побутових клієнтів?

Ще до створення YASNO ми пропонували клієнтам двозонні лічильники, що дозволяють людям платити на 50% менше за електроенергію, спожиту вночі з 23:00 до 08:00. Це затребуваний продукт. До енергоефективного набору Розумний Watt крім двозонного лічильника входять послуги з його швидкого встановлення, "розумні" розетки і LED-лампочки. Також ми пропонуємо набори Розумне світло – це інноваційні пристрої з можливістю дистанційно керувати освітленням. Також наші клієнти можуть придбати в YASNO енергоефективну кліматичну техніку для будинку: бойлери, кондиціонери, ультратонкі керамічні обігрівачі.

Які нові продукти запропонували після запуску бренду YASNO?

Один із пріоритетів YASNO – сприяння переходу на чисті джерела енергії. Такі, як енергія сонця. Ми заявляли, що хочемо пропонувати нашим клієнтам сонячні панелі і це виконали. Власники приватних будинків можуть не тільки замовити установку сонячних панелей, але і оформлення "під ключ" "зеленого тарифу". Це дає можливість продавати надлишок отриманої від сонця електроенергії в мережу. У Києві, в Донецькій і Дніпропетровській областях вже більше 4,3 тисяч виробників сонячної енергії, які генерують електроенергію від сонця для власних потреб і отримують дохід за "зеленим тарифом".

Сонячні панелі Yasno

І тут ми говоримо не тільки про економічний ефект, енергоавтономності, а й про турботу про довкілля. Крім того, ми почали пропонувати клієнтам і продукти зі зберігання енергії - домашні акумуляторні системи, які дозволяють накопичити енергію від сонця або з мережі на кілька днів використання.

Як розвивається бізнес зарядок для електромобілів?

До появи YASNO у нас вже був напрямок з розвитку інфраструктури для електромобілів - мережа швидких зарядних станцій 50 кВт, які дозволяють зарядити батарею електрокара за 15-20 хвилин на 70-100 км пробігу. За останній рік наша мережа YASNO E-mobility зросла з 23 до 28 швидких зарядок у великих містах – Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі - і на трасах між ними.

При цьому ми розвиваємо і роздрібні продукти. Ми пропонуємо своїм клієнтам встановити якісний зарядний пристрій для корпоративного і домашнього використання. Для тих, хто має електромобіль і будинок, це оптимальний варіант. При наявності двозонного лічильника вночі можна заряджати авто вдвічі дешевше. Це зручно, економно, і точно вигідніше, ніж бензин. Крім того власники домашніх або офісних електрозарядок можуть підключитися до нашого білінгу, стати частиною мережі YASNO E-mobility і отримувати додатковий дохід, заряджаючи своїх клієнтів.

Влітку ви почали продавати газ. Які плани на цьому ринку?

Концепція продажу газу вкладається в нашу загальну концепцію YASNO. Ми хочемо забезпечити будинок, квартиру усіма необхідними енергоресурсами, щоб людям було зручно. Ще на етапі створення компанії ми розуміли, що газ – це природний додатковий продукт, який ми зможемо продавати. Аналогічно працюють енергокомпанії у всьому світі: той, хто постачає газ, продає електроенергію, і навпаки. Влітку ми вже почали продавати газ бізнес-клієнтам.

А у жовтні запропонували цю послугу і населенню, поки що тільки в Донецькій області. Наші клієнти з електроенергії можуть вибрати YASNO своїм надійним постачальником газу з конкурентною ціною, високим рівнем сервісу, цифровими послугами та єдиним особистим кабінетом для електроенергії та газу.

Як оцінюєте рівень конкуренції в бізнес-сегменті з постачання газу і електроенергії?

Рівень конкуренції в бізнесі дуже високий. Тут, в першу чергу, важлива ціна і умови розрахунків. В Україні на ринку електроенергії вже 400 ліцензіатів-постачальників. У газі ще більше - близько 700 постачальників-трейдерів, при тому, що кількість споживачів тут менше, ніж на оптовому ринку електричної енергії. Потрібно надавати щось унікальне з точки зору продукту або експертизи, постійно доводячи, що ти – кращий за інших в цій галузі.

У руслі яких трендів ви продовжуєте розвивати додаткові пропозиції для клієнтів?

На початку цього року в Україні була представлена ​​"Концепція "зеленого" енергетичного переходу до 2050 року", яка фокусується на підвищенні енергоефективності, перехід на відновлювальні джерела енергії, екологічно чисті види транспорту, декарбонізацію. YASNO вже працює у всіх цих "зелених" напрямках. Крім того, наша компанія – єдина з українських постачальників, яка поряд з майже сотнею європейських компаній приєдналася до ініціативи асоціації Eurelectric "Бути рушієм змін: 15 зобов'язань перед споживачами".

У межах цієї ініціативи ми взяли на себе зобов'язання впроваджувати і популяризувати енергоефективні рішення , робити їх доступними для клієнтів. Тому в портфелі пропонованих нами рішень і послуг є енергоаудит, консалтинг з енергоменеджменту, комплексна послуга енергосервісу. Крім того, ми в своїх регулярних комунікаціях, починаючи від платіжок за електроенергію, закінчуючи чат-ботом в Viber YASNO-online, у якого вже понад 100 тисяч підписників, а також в новинах від компанії ділимося порадами щодо підвищення енергоефективності, можливостями економії витрат на електроенергії, а також пропонуємо відповідні продукти і послуги.