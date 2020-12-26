"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для українців з січня 2021 року

У січні 2021 року побутові споживачі будуть платити за газ на 14% більше колишньої вартості. Так, компанія "Нафтогаз" встановила нову ціну для українців.

Як стало відомо, з січня вартість за природний газ становитиме 7,22 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Про це повідомили в пресслужбі "Нафтогазу".

Варто зазначити, що в грудні 2020 року за газ українці платили 6,33 грн куб. м.

Газ в Україні Oilpoint

Платіжки за газ для більшості українців займають несуттєву частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

Якщо раніше тариф на газ встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

Нагадаємо, ціна газу в Європі з початку грудня виросла на 18%. На голландському хабі TTF (контракт на добу вперед) з поставкою 23 грудня ціна газу зросла до нового локального рекорду – $220 за тисячу кубометрів. Це максимальне значення за останні 22 місяці – з 5 лютого 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.