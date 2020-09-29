Кучеренко пообіцяв навести лад у комунальній сфері України

Критична ситуація на ринку житлово-комунальних послуг та енергетики спричинена безвідповідальністю та бездіяльністю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

На цьому під час брифінгу у Верховній Раді у вівторок, 29 вересня, наголосив кандидат на посаду мера Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Він зазначив, що взаємна заборгованість на так званому ринку газу складає понад 100 мільярдів гривень.

"Дефіцит коштів на енергоринку складає близько 50 мільярдів гривень, і він сьогодні робить реальну загрозу колапсу на енергетичному ринку. Борги населення за ЖКП складають близько 60 мільярдів, 45 мільярдів заборгували теплокомуненерго підприємства, які мають нам подавати тепло з приходом опалювального сезону, близько 25 мільярдів – борги газорозподільчих компаній", – зазначив народний депутат.

Кучеренко переконаний, що головним відповідальним органом за цей безлад є саме НКРЕКП.

Кандидат у мери Києва нагадав, що ще за попереднього президента внаслідок звернення до Конституційного суду команди "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко робота НКРЕКП була визнана неконституційною.

"Але вже наприкінці минулого року в "пожежному порядку" монобільшістю було прийнято новий закон, який немовби мав урегулювати всі неконституційні положення роботи цього органу. Утім, НКРЕКП вчергове довів свою неконституційність. Тому ми з колегами ініціюватимемо конституційне подання, аби визнати його діяльність неконституційною", – заявив Кучеренко.

Кандидат у мери також нагадав, що Антимонопольний комітет за його зверненням виявив бездіяльність НКРЕКП та зухвалі порушення у Києві. Внаслідок цього компанію "Євро-реконструкція", яка надає тепло і гарячу воду 300 тисячам киян, зобов’язали зробити перерахунок через неправильно порахований тариф.

"Запевняю, що команда Тимошенко докладе всіх зусиль, щоб забезпечити й киянам, і мешканцям усіх інших регіонів перерахунок за зайві гроші, які були сплачені. "Батьківщина" знає, як навести порядок у комунальній сфері", – наголосив Кучеренко.