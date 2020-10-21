Газ в Україні почне дорожчати, ера дешевих енергоресурсів мине, – глава профільного комітету Ради

В Україні, як і в Європі, закінчиться "ера дешевих енергоресурсів". Подорожчання блакитного палива може тривати до кінця зими, заявив глава комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус.

"Ми бачимо, що ціна на газ зростає, і вже сьогодні вона більше 180 доларів. І очевидно, що такий тренд триватиме до зими або до закінчення зими. Я думаю, що ера дешевих енергоресурсів, яка почалася навесні цього року, проходить", – заявив Герус під час дискусії Energy Inside, передає "Фокус".

Відзначимо, у Європі ціна на газ зросла до $181 за тисячу кубометрів. Минулого тижня у середньому ціна була на $10 нижче – $171. В результаті цього суми в платіжках українців також виростуть.

Це максимальне значення за останні майже 11 місяців – з кінця листопада 2019 року. Подорожчання палива пов'язано з серйозним похолоданням. Зокрема, ціни на газ ростуть і в США – там вартість підскочила до $117 за тисячу кубометрів з приблизно $100 в кінці минулого тижня.

Для порівняння: мінімальна ціна на газ на європейському хабі була зафіксована в травні – близько $55 за тисячу кубометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почнуть зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевше, ніж у минулому опалювальному сезоні, однак значно дорожче, ніж зараз. Разом з тим виростуть і ціни на опалення.