Газ в Україні дорожчатиме ще п'ять місяців: аналітики озвучили прогнози

В Україні ціни на газ будуть рости до лютого 2021 року. Водночас нині спрогнозувати ціни на блакитне паливо практично неможливо.

Про це OBOZREVATEL розповіла аналітикиня "Української енергетичної біржі" Оксана Запорізька. За її оцінками, подорожчання може тривати аж до лютого 2021 року.

"Зараз на УЕБ ціни ресурсу жовтня та ресурсу листопада торгуються в схожому ціновому діапазоні – близько 6500 грн за тис. кубометрів із ПДВ. Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа й перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – розповідає Запорізька.

Координаторка житлово-енергетичних програм "Опори" Тетяна Бойко також упевнена: немає жодних підстав сподіватися, що ціни в майбутньому знижуватимуться. Через це, вважає Бойко, варто скористатися "Річним" тарифом: тоді можна буде цілу зиму використовувати газ, куплений за однією ціною.

"Тим, хто використовує газ для опалення, раджу "Річний", тому що поки немає підстав сподіватися, що ціни й далі знижуватимуться", – сказала Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" заявили, що судитимуться з постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами, які нижчі, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Кабінет міністрів у середині серпня дозволив вимикати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані постачати газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то нині цю умову вилучили.