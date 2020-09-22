Експерт YASNO показав, як зменшити витрати на електрику на 50%

Obozrevatel, В'ячеслав Буткалюк Комуналка 17:30, 22.09.2020 Оновлено: 17:51, 22.09.2020
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Економіка Комуналка

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