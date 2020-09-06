Для українців, які отримують субсидії на газ, запровадили нове правило

Споживачі природного газу, які отримують субсидії, зобов'язані негайно повідомляти органи соцзахисту про зміну постачальника палива.

Інакше субсидії та пільги можуть бути розраховані неправильно. Про це йдеться у повідомленні прес-служби на сайті Міністерства соціальної політики.

Там пояснили, що нове правило пов'язано із запровадженням в Україні з 1 серпня ринку природного газу, у рамках якого населення може самостійно обирати, у якої компанії та за якими цінами купувати блакитне паливо.

Щомісячного органи соцзахисту отримують від постачальників газу інформацію про тарифи.

"Ці відомості отримуються на підставі отриманої від пільговиків та отримувачів житлових субсидій інформації про набір отримуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств – надавачів цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо). Своєчасне надання інформації про зміну виконавців ЖКП забезпечить актуальний та правильний розрахунок розміру субсидій та пільг", – повідомили у Мінсоці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанії, що постачають газ населенню в умовах ринку, оприлюднили ціни на вересень. Мінімальний тариф становить 4,39 грн за кубометр, а максимальний – 7 грн.

В Україні через нову методику розрахунку доходу знизиться розмір соціальної допомоги багатодітним сім'ям. Крім того, вже зменшили і розмір субсидій. В результаті в опалювальний сезон субсидія зменшитися приблизно на 40% порівняно з минулим роком.