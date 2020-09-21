Частині українців доведеться переплачувати за опалення вдвічі: що варто перевірити

В Україні мешканці абсолютної більшості багатоквартирних будинків змушені в кілька разів переплачувати за опалення. Щоб дізнатися, чи ефективно витрачається тепло, досить згадати суму в платіжці за минулий рік. Якщо за кожен квадрат доводилося платити більш ніж 10-12 грн, значить, у будинку є високий потенціал для економії.

Крім того, варто перевірити стан свого будинку: чи закриваються двері, чи утеплений дах, вікна, а в ідеалі – і стіни. Крім того, обов'язково треба встановити індивідуальний тепловий пункт з автоматичним погодним регулюванням, про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Начальник відділу з комунікацій постачальника електроенергії й енергоефективних рішень YASNO Антон Ковалишин озвучив також, що потрібно обов'язково перевірити перед початком опалювального сезону:

Стан інженерних комунікацій у підвалі – чи є свищі, протікання, іржа на запірній арматурі. Недоліки необхідно усунути. Труби подачі тепла має бути ізольовано за допомогою утеплювача товщиною не меншою за діаметр труби.

Наявність і стан лічильника теплової енергії.

Цілісність огорож і покриття даху, щоб не було замокання, свищів, через які потім потраплятимуть опади, замерзатиме на лід, розриватиметься покриття. Тут же треба перевірити наявність рослинності на даху. Буває, що на дах вітром заносить насіння рослин, і починають рости дерева, які своїм корінням руйнують покриття. Потрібно стежити, щоб рослин на даху не було.

Стан стін – чи немає тріщин, відшарування облицювання, утеплювача.

Стан під'їзду – щільність закриття дверей, наявність доводчиків або елементарної пружинки.

Цілісність скла у вікнах під'їзду.

Має бути виконано промивку системи опалення, оскільки відкладення солей в інженерних комунікаціях можуть зменшувати тепловіддачу.

Стан вентиляційних каналів і повітроводів – щоб у них не було засмічень, будівельного сміття.

Стан каналізаційних стоків і водостічних труб. Щоб водостічні труби не були іржавими, зношеними, не були засмічені.

Комплексні енергоефективні заходи дають змогу заощадити в будинках радянської будівлі близько 30-50% енергоресурсів. А іноді навіть і 70%. Пропорційно знизяться і суми в платіжках, розповідає OBOZREVATEL Ковалишин.

У Києві є реальні приклади, коли до тепломодернізації опалення квадратного метра коштувало 32 грн, а після – усього 10. Наприклад, якщо у "двоквартирній" площею 50 квадратних метрів за тепло доводилося до утеплення віддавати 1600 грн, то після – усього 500 грн.

З огляду на те, що в наступному опалювальному сезоні ціна на тепло може змінюватися щомісяця і в холодні місяці зростати на 16%, то кожна сім'я в неутепленому будинку, а таких абсолютна більшість, витрачатиме тисячі гривень на опалення вулиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вересні почали зростати тарифи на газ. Середня вартість кубометра за місяць зросла на 1 грн і становить 5,49 грн. Експерти попереджають: на цьому подорожчання не зупиниться.