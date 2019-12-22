Стесняюсь спросить.
Это ж теперь Глава Правления Нефтегаза должен подписать отзыв иска на 12.5 млрд долларов?! А Наблюдательный совет разрешит?!
А что будет Антимонопольный комитет со своим решением о штрафе на Газпром делать?! Переголосовывать?!
Госизмена сплошная какая-то.
На пожизненное тянет.
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