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22 грудня • оновлено в 21:48
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Олексій Кучеренко
Олексій Кучеренко
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Что теперь? Нефтегаз отзовет иск на 12.5 миллиардов долларов?

2.6т
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Стесняюсь спросить.

Это ж теперь Глава Правления Нефтегаза должен подписать отзыв иска на 12.5 млрд долларов?! А Наблюдательный совет разрешит?!

А что будет Антимонопольный комитет со своим решением о штрафе на Газпром делать?! Переголосовывать?!

Госизмена сплошная какая-то.

На пожизненное тянет.

Что теперь? Нефтегаз отзовет иск на 12.5 миллиардов долларов?

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Автор
Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко
Теми
Стокгольмське рішення по газу газопровод Поставки газу в Україну Ціна на газ ринок газу
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" Антимонопольний комітет України
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Кучеренко
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Госизмена сплошная какая-то."- так, цю газову "перемогу" ми будемо ще довго вихаркувати. Але потрібен результат зараз же, прямо під ялинку новорічну, вже й корпоратив відгуляли з цього приводу. Турборежим не чекає! Але в народі кажуть: поки розумний ДУМАЄ, то дурний вже РОБИТЬ.
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Исаев Денис
Исаев Денис
Тупая кастрюля так и не поняла что Окраину нагнула Европа а не Газпом и в случае отказа от подписания контракта даже 3 млрд. не получили бы, в январе Стокгольм удовлетворил бы апелляцию Газпрома, а с 12 млрд послал прямым текстом на йух. 3 млрд. это вам подачка от гансов, что бы не особо голосили при передачи газового хаба Германии.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
СОСИТЕ XOXЛОПЫ.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Великий Кормчий, За три млрд отчего же и не пососать?
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Чан Джеки
Чан Джеки
Великий Кормчий, НЕТВОЕЙ ПРИВЫЧКИ.
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