Стесняюсь спросить.

Это ж теперь Глава Правления Нефтегаза должен подписать отзыв иска на 12.5 млрд долларов?! А Наблюдательный совет разрешит?!

А что будет Антимонопольный комитет со своим решением о штрафе на Газпром делать?! Переголосовывать?!

Госизмена сплошная какая-то.

На пожизненное тянет.

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