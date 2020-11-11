В Україні п'ятьох виробників викрили на фальсифікаті масла: яке краще не купувати
В Україні п'ять молочних компаній викрили на підробці масла. Було проведено масштабне дослідження, яке визначило 5 фірм, які торгують фальсифікатом.
Як повідомила пресслужба Антимонопольного комітету, виробників оштрафували в загальній сумі на 30,57 млн грн за нечесну конкуренцію.
У список штрафників потрапили такі виробники:
Богодухівський молокозавод (Харківська обл.) – 20,6 млн грн;
Малороганський молочний завод (Харківська обл.) – 4,4 млн грн;
Гайсинський молокозавод (Вінницька обл.) – 3,6 млн грн;
"Симолів" (Київська обл.) – 1 млн грн;
"Інтер-Мол" (Дніпро) – 968 тис. грн.
Підтверджено, що багато виробників вводили в оману споживачів і продавали підробки. Відповідно, вони порушували законодавство про захист від недобросовісної конкуренції.
В АМКУ пояснили, що згідно з держстандартом масло повинно містити у своєму складі лише молочний жир. Водночас наявність добавок, зокрема рослинних жирів, позбавляє продукт можливості називатися "вершковим маслом".
Зі свого боку, регулятор виявив низку недобросовісних виробників. У деяких випадках вміст немолочних і рослинних жирів досягав 90-100%.
Крім продажу в магазинах і на оптових ринках, продукцію через систему державних закупівель поставляли до шкіл, дитсадків, інтернатів і лікарень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні серед виробленого вершкового масла кожна п'ята пачка виявилася фальсифікатом.
В українських магазинах і на ринках і далі продають підроблене вершкове масло. Фальсифікат навіть потрапляв в їдальні дитячих садків.
З огляду на це в січні 2020 року пообіцяли провести масштабну перевірку виробників.