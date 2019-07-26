Чотири смуги і швидкісне шосе: як виглядає перша бетонна дорога в Україні

У Полтавській області відкрили для проїзду перші 15 км швидкісного цементобетонного шосе М-03 Київ - Полтава. Всього планується укласти 80 км полотна по території області.

Проект реалізують в районі населеного пункту Решетилівка на трасі Н-31, передає "Новое время". Шосе проходить по території Полтавської та Дніпропетровської областей до Дніпра.

"Частина Н-31, що проходить по Дніпропетровщині, буде звичайною - асфальтобетонною. В ході реконструкції дорога буде розширена з двох до чотирьох смуг і отримає статус швидкісного шосе. Після завершення будівництва проїхати 146 кілометрів між Решетилівкою і Дніпром можна буде за 1,5 години", – заявив радник глави Держагентства автомобільних доріг Олександр Кава.

Відзначається, що на цій ділянці використовують нову для України технологію: цементобетонну суміш укладають суцільним шаром товщиною 10,5 метрів спеціальні машини-бетоноукладчики. Ці машини формують відразу цілу проїзну частину з двома смугами і широким узбіччям.

Товщина покриття складає майже 1,5 метра. Під верхнім цементобетонним шаром, який укладають машини, - 70 см ущільненого і стабілізованого грунту, 30 см укріпленого грунту і 18 см пісного бетону. Верхнє покриття з важкого бетону має товщину 26 см.

Відзначається, що між пісним і важким бетоном укладають шар геотекстильної плівки, щоб тріщини, які можуть виникати в нижніх шарах, не проникали наверх.

Дрібні ж недоліки доводиться усувати вручну – щебінку, яка потрапила, або бульбашки повітря.

"Відразу ж за укладальником слідує машина, яка покриває бетонний шар спеціальним складом на основі клею ПВА, щоб випаровування води відбувалося повільніше. Крім того, механізм завдає на свіжопокладене покриття дрібні борозенки: така шорсткість необхідна, щоб взимку зменшити ковзання транспорту", - пише видання.

Після того як нове полотно набере міцність, в ньому роблять спеціальні надрізи, які через кілька днів формують окремі плити, утримувані між собою дюбелями і анкерами. Після цього шви заповнюють ізолюючим матеріалом і обробляють мастикою.

За одну зміну бригада робітників укладає 500-600 метрів полотна. Проїзд по ньому можна буде відкривати через 28 днів.

За словами Кави, цементобетонні дороги більш довговічні, ніж асфальтобетонні. Однак, більш чутливі до великого перевантаження і більш вибагливі в експлуатації. Крім того, їх проблематично ремонтувати: якщо верхнє бетонне покриття приходить в непридатність, необхідно замінювати всю плиту.

Крім цієї ділянки, цементобетонна дорога повинна з'явиться на окружній навколо Житомира. Це частина траси М-06, що з'єднує Київ з Рівним, Львовом і Чопом. З двосмугової об'їзна стане чотирьохсмуговою. Реалізація цього проекту дозволить зробити М-06 повністю швидкісним шосе на відрізку довжиною 320 км від Києва до Рівного.

Бетонна дорога на Полтавщині biz.nv.ua

Бетонна дорога на Полтавщині biz.nv.ua

Бетонна дорога на Полтавщині biz.nv.ua

Бетонна дорога на Полтавщині biz.nv.ua

Бетонна дорога на Полтавщині biz.nv.ua

Бетонна дорога на Полтавщині biz.nv.ua

Бетонна дорога на Полтавщині biz.nv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, будівництво ділянок цементної дороги на Полтавщині виконують три підрядники, які виграли відповідні тендери: "Ростдорстрой", "Альтком" (обидва – Україна) і Onur (Туреччина). Найбільший підряд на будівництво шляху виграла турецька компанія, яка згідно з договором повинна побудувати 37 кілометрів дороги.

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