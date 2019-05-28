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Чотири дні за комп'ютер: українці можуть піти в додаткову відпустку

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Багато українців вже зараз мають право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю не 24 дні на рік, а 28. Стосується це тих, хто понад 50% робочого дня проводить за комп'ютером.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Відзначається, що така норма існує вже давно, але багато про неї просто не знають.

"Працівники на будь-яких посадах, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (зокрема і персональних комп'ютерах), мають право на додаткову відпустку тривалістю 4 календарні дні", – йдеться в чинній редакції КЗпП.

Також на додаткову відпустку (максимальною тривалістю до 35 днів на рік) мають право шахтарі, українці, які працюють при низьких або високих температурах або на вулиці, батьки дітей з інвалідністю, медичні працівники, ВІЛ-інфіковані та інші.

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Робота за комп'ютером дає право на довгу відпустку

bigmir) net

Також, в новому проекті КЗпП пропонують збільшити максимальну тривалість робочого дня.

Як зазначено в офіційному виданні ДФС, заборонено не надавати щорічну відпустку протягом робочого року працівникам, які мають на нього право.

За порушення передбачені:

  • фінансова відповідальність роботодавця (підприємства або підприємця) у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на день встановлення порушення (абзац другий частини другої ст. 265 КЗпП);

  • адміністративну відповідальність - штраф для посадових осіб в розмірі від 510 до 1700 грн, а при повторному порушенні - від 1700 до 5100 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень необхідно скоротити до 4 днів. Низка країн вже впровадила нововведення: практика показує, що продуктивність не втрачається, а настрій співробітників поліпшується.

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Місце
Україна
Теги
відпусткаКодекс про працюУкраїна
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Лебединский Максим
Лебединский Максим
Хотелось бы от автора статьи увидеть ссылки на нормативные и законодательные акты/документы. А то поговорить любой мастак...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я балдею от вас! В стране упадок, считается самой нищей страной в Европе - и давайте "отдыхать"! И 4 дня доп .праздников! А кто работать будет?
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Kuksov Micha, пэнсионэры
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Kuksov Micha, баран, хватит повторять эти мантры про "нищую страну". Как говорят у меня в Одессе: " Шоб ты так жил" . Все остальное - голимый звиздеж. Для идиотов , таких как ты. И не надо ,бля..., приводить мне тут цифры и проценты. Втирай эту лапшу своим казламордым соотечественникам. Урод.
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