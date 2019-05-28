Чотири дні за комп'ютер: українці можуть піти в додаткову відпустку

Багато українців вже зараз мають право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю не 24 дні на рік, а 28. Стосується це тих, хто понад 50% робочого дня проводить за комп'ютером.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Відзначається, що така норма існує вже давно, але багато про неї просто не знають.

"Працівники на будь-яких посадах, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (зокрема і персональних комп'ютерах), мають право на додаткову відпустку тривалістю 4 календарні дні", – йдеться в чинній редакції КЗпП.

Також на додаткову відпустку (максимальною тривалістю до 35 днів на рік) мають право шахтарі, українці, які працюють при низьких або високих температурах або на вулиці, батьки дітей з інвалідністю, медичні працівники, ВІЛ-інфіковані та інші.

Робота за комп'ютером дає право на довгу відпустку bigmir) net

Також, в новому проекті КЗпП пропонують збільшити максимальну тривалість робочого дня.

Як зазначено в офіційному виданні ДФС, заборонено не надавати щорічну відпустку протягом робочого року працівникам, які мають на нього право.

За порушення передбачені:

фінансова відповідальність роботодавця (підприємства або підприємця) у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на день встановлення порушення (абзац другий частини другої ст. 265 КЗпП);

адміністративну відповідальність - штраф для посадових осіб в розмірі від 510 до 1700 грн, а при повторному порушенні - від 1700 до 5100 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень необхідно скоротити до 4 днів. Низка країн вже впровадила нововведення: практика показує, що продуктивність не втрачається, а настрій співробітників поліпшується.

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