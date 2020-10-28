Чорна п'ятниця: 7 порад, як зробити вигідну покупку

2020 року Чорна п'ятниця припадає на 27 листопада. В Україні розпродажі почнуться традиційно приблизно на тиждень раніше від цієї дати і триватимуть до 29-30 листопада.

Через пандемію коронавірусу шопінг в основному буде проходити онлайн. Як зробити вигідні покупки, не витративши зайвого, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

1. Складіть список

Складіть список бажаних придбань заздалегідь. Виберіть конкретні моделі, якщо плануєте купити щось з техніки, щоб заощадити час у момент розпродажу.

2. Розставте пріоритети

Щоб купити вигідно дійсно потрібну річ і не витратити більше запланованого, розставте предмети у вашому списку в порядку важливості.

2020 року Чорна п'ятниця припадає на 27 листопада Unsplash

3. Ознайомтеся з цінами

Відстежите ціни і порівняйте, скільки бажаний товар коштує в різних магазинах, щоб купити за найнижчою ціною. Діапазон бажано зафіксувати і потім порівняти, як змінювалися цифри на цінниках в Чорну п'ятницю і перед нею.

4. Виберіть магазини

Варто звернути увагу на популярні компанії. У Чорну п'ятницю є можливість за знижкою купити речі ультрамодних брендів.

У Чорну п'ятницю можна за знижкою купити речі ультрамодних компаній Unsplash

5. Підготуйте кошик

У разі онлайн-шопінгу заздалегідь відправте товари в кошик або до списку бажань. У Чорну п'ятницю вам потрібно буде тільки підтвердити замовлення й одним з перших купити товар зі знижкою. Також можна зберегти в закладки адреси сайтів з бажаними товари і подумати про новорічні подарунки – їх можна також придбати зі значною економією в Чорну п'ятницю.

6. Сплануйте час

У Чорну п'ятницю бажано спланувати свій день. Для шопінгу найкраще підійде ранок – тоді ймовірність того, що потрібні вам речі виявляться в наявності, буде вищою.

Якщо, наприклад, інтернет-магазин заявляє, що розпродаж починає о 23:59, краще до цього часу кілька разів перевірити ціну на потрібну річ. Як тільки знижка з'явиться – одразу оформляйте замовлення.

Заздалегідь відправте товари в кошик. У Чорну п'ятницю вам потрібно буде тільки підтвердити замовлення Unsplash

7. Визначте суму

Добре подумайте, яку суму ви можете витратити без особливого збитку для бюджету. Якщо збираєтеся платити готівкою – відкладіть ці гроші в конверт окремо від інших. Розраховуватиметеся карткою – проконтролюйте баланс на рахунку. Боїтеся витратити зайве – встановіть ліміт по карті.

Раніше OBOZREVATEL розповідав історію Чорної п'ятниці, а також про те, на які товари 2020 року очікуються найбільші знижки. Так, в Україні Чорну п'ятницю відзначають з 2013 року. Зробити вигідне придбання в цей день можна практично в будь-якій категорії – від одягу до цифрової техніки.