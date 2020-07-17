Шмигаль назвав єдину причину, чому кафе і клуби працюють до 23:00

На період карантину закладам в Україні дозволили працювати лише до 23:00, щоб уникнути масового скупчення людей.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Він наголосив, що масові скупчення людей підвищують ймовірність зараження коронавірусом.

"Складні питання, які пов'язані з адаптивним карантином. Тому рішенням головного санепідлікаря України, рішенням комісій ТЕБ та НС, були ухвалені рішення про тимчасове обмеження роботи закладів харчування, нічних клубів, після 23:00. Цього часу абсолютно достатньо, щоби повечеряти, а після цього часу відбуваються масові скупчення людей, коли є величезна ймовірність передавання коронавірусу", – пояснив Шмигаль.

Також прем’єр наголосив, що після заборони ситуація зі зростанням захворюваності на коронавірус стабілізувалася, також дають свій результат запровадження адаптивного карантину і на державному, і на місцевому рівнях.

"На жаль, не відбувається падіння зростання кількості захворюваності. Але останніми тижнями ситуація стабілізувалась. Це якраз важливий момент", – резюмував глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні карантин будуть продовжувати до 2021-го. За даними наших джерел, найближчим часом Кабмін ухвалить рішення продовжити карантин до вересня цього року, проте такі рішення затверджуватимуться ще багато разів.