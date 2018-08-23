"Чому всі мовчать?" У Криму забили на сполох через чергову катастрофу

В анексованому Росією Криму жителі міста Яни-Капу поскаржилися на проблеми з водопостачанням, відсутність нормальних доріг і їдкий смог.

На одному з кримських форумів користувачі повідомили про проблему і висловили обурення тим фактом, що ніхто з так званої влади не збирається нічого вирішувати. На ситуацію звернув увагу блогер КРИМський бандерівець в Twitter.

"Крим. У жителів Яни-Капу (Красноперекопська) накипіло від життя в говені. Води немає, доріг немає, нічого немає, а над містом стоїть їдкий смог, про походження якого сперечаються в соцмережах. Одні пропонують терпіти і мовчати, інші - збиратися тисячами", - сказано в повідомленні.

При цьому користувачі заявили, що смог в місті такий, що вже далі, ніж на 100 метрів нічого не видно:

"Стоїть різкий запах сірки і його ніхто не відчуває? Чому всі мовчать? Коли вже не буде проблем з водою? Дивно, що ще світло з газом є, але я так вважаю, що це тимчасово. Але про дороги я просто мовчу... там без слів все ясно".

У коментарях багато людей підтримали автора і заявили, що "влада" воліє не помічати проблему.

"Раби повинні мовчати. ​​Ще змусять говорити, як смачно пахне", "Нарешті-то хоч одна розумна людина заявив про справжню проблему міста - про екологію. Автор - красень", "А що толку обурюватися? Все одно нічого не зміниться...", - написали місцеві жителі.

При цьому деякі навіть закликали об'єднатися в боротьбі з проблемою:

"Якщо об'єднаються тисячі людей, Ви теж вважаєте, що толку не буде?".

Крим. У жителів Яни-Капу (Красноперекопська) накипіло від життя в говіння. Води немає, доріг немає, нічого немає, а над містом стоїть їдкий смог, про походження якого сперечаються в соцмережах. Одні пропонують терпіти і мовчати, інші - збиратися тисячами pic.twitter.com/yG0QLk7b8t - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 22 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму місцеві жителі стали масово скаржитися на ту розруху, яка наступила на півострові після окупації. На одному з кримських форумів користувачі обговорили, як в гіршу сторону змінилася Ялта.