Чому ціна нафти впала нижче нуля: експерти спрогнозували подальший курс

Основна причина падіння ціни нафту пов'язана з тим, що 21 квітня закінчується травневий ф'ючерс на нафту WTI – ті, хто не встиг продати його, повинні будуть отримати фізичну нафту, яку нікуди поставляти через заповнених сховищ.

Про це йдеться в статті на " РБК ". Відзначимо, 20 квітня стало відомо, що вартість найближчого ф'ючерсу на нафту марки WTI впала на 99,98%, до $ 00,00 за барель. Це сталося вперше за більш ніж 30 років.

Подальший рух нафтових котирувань буде залежати від заходів проти поширення коронавируса, вважають в Райффайзенбанку. У квітні подальше зниження цін на нафту може продовжитися, так як угода ОПЕК + діє тільки з травня, а відновлення попиту швидше варто чекати ближче до червня.

Ціни на нафту

В результаті продовжиться заповнення нафтосховищ, і ці запаси потім ще довгий час будуть служити навісом над сировинним ринком і утримувати ціни від відновлення до докризових рівнів, вважають аналітики.

Поступового відновлення попиту на сировину можна очікувати в третьому кварталі поточного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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