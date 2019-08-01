Чому обвалився долар в Україні: експерт назвав головну причину

Член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран заявив, що головним фактором, який призвів до укріплення гривні, є приплив нерезидентів на ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

"З початку року на ринок ОВДП нерезиденти принесли 67,4 млрд гривень. Останні успішні розміщення, зроблені Мінфіном, звісно підсилили притік коштів нерезидентів на валютний ринок", – пише Шапран у блозі OBOZREVATEL.

За його словами, тільки за останній тиждень вкладення нерезидентів у облігації внутрішньої державної позики збільшились на 4,6 млрд гривень.

"Сплеск попиту на ОВДП від нерезидентів спричинило очікування зниження облікової ставки НБУ після публікації прогнозів НБУ щодо динаміки облікової ставки, на фоні очікувань зниження облікової ставки Федерального резерву", – додав Шапран.

Він наголосив, що Національний банк України згідно із своєю стратегією валютних інтервенцій повинен не зламувати ринкові тренди, а згладжувати надмірні коливання, що і було успішно зроблено.

"З початку року НБУ викупив з ринку у ЗВР чистими 2,2 млрд доларів. Я нагадаю, що надмірний викуп валюти з ринку збільшує обсяг вільної гривні в обігу, що підвищує інфляційні ризики. От у чому не зацікавлене українське населення, так це в розкручуванні інфляційної спіралі", – резюмував Шапран.

Головний фактором укріплення гривні – приплив нерезидентів на ринок ОВДП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні гривня у середу, 31 липня, у банках пробила психологічну позначку.

Зокрема середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Востаннє національна валюта була нижче позначки 25 грн/$ 12 серпня 2016 року.

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