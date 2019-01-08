Трохи невеселої статистики.

Від 7 до 9 млн українців працюють за кордоном. Це за даними Міністерства соціальної політики. І це половина працюючих українців.

За три квартали 2018 вони переказали додому $8 млрд - тобто за рік буде приблизно 11 млрд доларів США. На 2 млрд більше, ніж було у 2017. Приватні перекази тільки за липень-серпень 2018 - 7,5% від ВВП країни. Це офіційні дані Нацбанку.

За новою програмою МВФ протягом 14 міс. надасть Україні $3,9 млрд. Це майже втричі менше, ніж люди переказують із заробіток за рік.

Зрозуміло, найбільше українців працюють у Польщі. Поки що. Кілька тижнів тому уряд Німеччини таки схвалив два законопроекти, які точно вплинуть, а згодом істотно змінять трудову міграційну ситуацію і в Україні, і в Польщі. В Німеччині середня зарплата вдвічі вища, ніж у Польщі, плюс мільйон вакантних робочих місць. Як тільки німецький ринок праці відкривається для українців, експерти прогнозують, що Польща втрачає до третини росту ВВП.

Було би цікаво побачити цифри і почути думку в Україні: А скільки втрачає українська економіка, якщо до половини працездатного населення працює поза межами України? І чому український бізнес сьогодні замість того, щоб інвестувати кошти у власний розвиток, все більше схиляється до того, щоб не ризикувати і почекати реальних змін?