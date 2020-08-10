Російський слід і невиплачені 6,5 млрд: як Україна вже чотири роки воює проти 'Тедісу'

Резонансна тютюнова справа, яка тягнеться з 2016 року, здається, зайшла в глухий кут. Ще у 2016 році за звинуваченням у монополії АМКУ наклав чималий штраф на дистриб'ютора сигарет "Тедіс Україна". Компанія Бориса Кауфмана почала війну в судах і досі повністю не виплатила його.

У жовтні 2019 року АМКУ вдруге оштрафував компанію та всіх учасників змови на небувалу в історії України суму – 6,5 млрд грн. За цей час змінилося декілька глав Антимонопольного комітету, проте жоден із них досі не може похвалитися успішним стягненням з монополіста штрафу повною мірою.

OBOZREVATEL розібрався, чому влада досі не спромоглася стягнути 6,5 млрд гривень з учасників сигаретної змови.

Російський слід

Створене в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна" у травні 2016 року було перейменовано на ТОВ "Тедіс Україна". Воно пов'язано з російським олігархом Ігорем Кесаєвим.

Сама "Мегаполіс-Україна" спростувала прямий зв’язок із російською "Мегаполіс", співвласник якої є виробником зброї для російських збройних сил.

"Компанія ГК "Мегаполіс" не є учасником чи бенефіціаром "Мегаполіс-Україна". Кінцевими бенефіціарами "Мегаполіс-Україна" є чотири фізичні особи, двоє з яких є громадянами України, один – громадянин Ірландії та один – громадянин Великої Британії", – відповіли в компанії.

За даними державного реєстру, директором "Мегаполіс-Україна" був громадянин Росії Левон Багдасарян, а її засновниками – шість кіпрських офшорів.

Серед них – Megapolis Holdings (Overseas) Lіmіted. Її директором є росіянин Ігор Бабиченко, який із 2003 по 2006 рік працював заступником фінансового директора російського "Мегаполісу".

Як зазначається, у цьому ж офшорі директорами фігурують громадяни й інших країн.

Крім того, Megapolis Holdings (Overseas) Limited володіє часткою в російській роздрібній мережі магазинів "Діксі", яка займається оптовою торгівлею товарами першої необхідності. Компанія "Діксі" входить у бізнес-імперію Ігоря Кесаєва.

Співвласник російського "Мегаполіс" Сергій Кациєв – відомий виробник зброї для російських збройних сил. Він є власником заводу імені Дєхтярьова, що виготовляє стрілецьку зброю та ракетні установки, які сьогодні Російська Федерація використовує проти українських військових на Донбасі.

Скандал в Україні

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", – повідомляв міністр.

Обшуки в "Тедісі" Слово і діло

Обшуки в "Тедісі" Слово і діло

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдореспублік та несплаті податків".

Проте АМКУ звернув увагу на компанію-монополіста ще у 2016 році. Тоді Антимонопольний комітет висунув гучні звинувачення проти "Тедіс Україна".

"У 2011–2012 роках чотири виробники цигарок скоротили кількість прямих контрактів із дистриб'юторами з кількох десятків до одного спільного – Tedis Ukraine. Як наслідок, у 2013 році останній став монополістом на ринку з часткою 99,43%. В загальному сума штрафів із вказаної справи сягнула 6,5 млрд грн", – заявив Антимонопольний кабінет.

Учасники справи:

"Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" (має сплатити 370 млн грн штрафу) спільно з "Філіп Морріс Україна" (810 млн грн); "Джей Ті Інтернешнл Україна" (430 млн грн) спільно із "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" (490 млн грн); "Імперіал Тобако Продакшн Україна" (170 млн грн) спільно з "Імперіал Тобако Юкрейн" (290 млн грн); "Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" (80 млн грн) спільно з "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" (450 млн грн); Дистриб'ютор Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).

Варто зазначити, що з вказаних 6,5 млрд грн штрафів 3,4 млрд має заплатити до держбюджету безпосередньо сам Tedis. Штраф накладено ще у листопаді 2019 року. Минуло ДЕВ'ЯТЬ місяців, а Tedis штрафу не сплачує. Варто зазначити, що це найбільший штраф в історії України.

Журналіст Юрій Бутусов пояснив, як було створено монопольну схему "Тедісу".

За його словами, за часів Януковича за допомогою банального "кримінального рекету" всі роздрібні структури з торгівлі сигаретами було ліквідовано.

"А на ринок роздрібних продажів – усіх продажів у всіх кіосках, у всіх заправках, усіх маленьких магазинах, зайшла одна компанія – Tedis. І всі виробники сигарет із нею уклали довгострокові контракти. Ну, так різко самі захотіли, інакше, їм натякнули у МВС і СБУ, що взагалі втратять свій ринок збуту", – пояснив головний редактор "Цензор.нет".

Монополію на дистрибуцію сигарет забрав "Тедіс" Вікіпедія

Він стверджує, що обсяги грошей там концентруються колосальні – за даними самого Tedis, виторг за 2019 рік – понад 60 млрд грн тільки офіційних доходів.

За інформацією голови податкової Олексія Любченка, саме сигаретні схеми – головна сфера для скруток ПДВ (конкретно Tedis поки не обвинувачують ні в чому, просто констатують, що продаж сигарет – головна діра для ухилення від сплати податків). Уже у 2021-му закінчуються контракти з "Тедісом" у найбільших іноземних компаній.

Як держава воює з "Тедіс" у судах уже 4 роки

Тютюнова справа починалася за попереднього керівника АМКУ Юрія Терентьєва, ще чотири роки тому – 16 грудня 2016 року було ухвалено рішення №551-Р, яким було встановлено:

ТОВ "Тедіс Україна" займає монопольне (домінантне) становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет – його частка сягала 99,43%;

Компанія зловживала своїм монопольним становищем, завищуючи ціни на продукцію і не допускаючи на ринок інших учасників (відвантаження сигарет не проводилися іншим підприємствам, їх не допускали на ринок);

Було накладено штраф на понад 430 млн грн;

Компанія оскаржила це рішення в судах, але всі постанови були на користь АМКУ. А постанова Верховного Суду від 19 червня 2018 року є остаточною, набула чинності й не може бути оскаржена.

Варто зазначити, що відтоді "Тедіс" сплатив 300 млн гривень на користь першого штрафу (було накладено у 2016 році). Проте 130 млн гривень компанія досі не виплатила.

Як пояснила експредставниця президента в АМКУ Агія Загребельська, серед причин такої поведінки "Тедісу" є більш жорстка політика Антимонопольного комітету щодо неї.

"Як тільки держава продемонструвала, що вони більше не будуть вмовляти, а будуть використовувати примус і прийшли в компанію "Тедіс" з обшуками, то одразу компанія заплатила 300 млн з 430 млн грн, які було накладено. 130 млн грн компанія досі не заплатила. Однією з причин такої поведінки є лояльність використання засобів щодо примусового стягнення штрафів АМКУ", – пояснила вона в коментарі OBOZREVATEL.

Загребельська додала, що до подій 2016 року АМКУ взагалі не використовував механізму арешту рахунків через суд і чекав роками, доки компанія оскаржить штраф у 3-х інстанціях. Потім чекав, поки компанія отримає стягнення про штраф, який також буде оскаржувати в судах, і тільки потім йшов до виконавчої служби – через 3-5 років.

За її словами, коли АМКУ нарешті приходив у виконавчу службу за стягненням штрафу, то коштів компанії уже не було. За допомогою різноманітних схем було відчужено майно і змусити сплатити штраф уже не було можливості.

Ексчиновниця зазначила, що загалом відсоток штрафів, який накладає АМКУ і які реально сплачуються в бюджет, становить не більш як 10% щороку.

Перший прецедент

24 липня 2020 року один із найбільших виробників сигарет "Імперіал Тобакко" виплатив 460 млн грн штрафу, накладеного АМКУ за монопольну змову ОО Tedis і чотирьох виробників сигарет.

За словами Бутусова, штраф у розмірі 460 млн від "Імперіал Тобакко" став колосальним прецедентом. "Штраф показує, що в держави є достатні важелі впливу на імперію Кауфмана – суди підтримують рішення АМКУ, і якщо заплатила одна компанія, отже, стягнути можна всі 6,5 млрд з усіх учасників схеми", – вважає журналіст.

І уже 5 серпня Господарський суд Києва ухвалив рішення на користь АМКУ в суперечці з ПрАТ "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) і ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" про порушення конкуренції на ринку дистрибуції тютюнових виробів.

У компанії одразу повідомили, що мають намір оплатити штраф у розмірі 1,18 млрд грн. "Виключно, щоб уникнути нарахування ФМУ щоденної пені за прострочення оплати штрафу, яка відповідно до ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дорівнює 1,5% від суми штрафу, ФМУ оплатить штраф у розмірі 1,18 млрд грн і продовжить подальше оскарження рішення АМКУ", – сказано в заяві виробника сигарет.

За словами Загребельської, річ не в пені, як заявили в "Філіп Моріс", а в показовому арешті рахунків компанії-дистриб'ютора "Тедіс".

"Вони, побачивши на прикладі "Тедісу", що відбувається, якщо АМКУ вживе більш жорстких заходів і буде клопотати про арешт рахунків, вже наперед готові заплатити. Ми бачимо результати такої поведінки АМКУ. Звичайно, вони це обґрунтували тим, що не хочуть далі сплачувати пеню, тому що за кожен день прострочення нараховується пеня. На мою думку, їх спонукало рішення АМКУ про арешт рахунків "Тедіс", – пояснила експредставниця президента в АМКУ.

Проте, за її словами, для АМКУ це ще не є остаточною перемогою, оскільки Комітету ще доведеться поборотися за штраф у судах.

"Зараз АМКУ буде представляти інтереси в судах, щоб рішення залишилося в силі. Але якщо Апеляційний або Верховний суд вирішить, що рішення незаконне, то нам доведеться ці кошти повертати з бюджету. Доки це оскарження не закінчиться АМКУ не буде вживати заходів для того, щоб арештувати рахунки компаній", – пояснила Загребельська.

Прогноз

Шанс того, що міжнародні компанії, які фігурують у "схемі Тедіс", сплатять штраф, є, зазначила експредставниця президента в АМКУ. Оскільки, на її думку, світові тютюнові компанії не хочуть заплямувати свій імідж і просто сплатити штраф після всіх оскаржень у судах для них буде простіше.

"Є вірогідність, що виробники сплатять, тому що це транснаціональні компанії зі світовим ім'ям і вони мають певні стандарти роботи. Штрафи, які визнані судами, відкриті виконавчі провадження негативно будуть відображатися на їхній репутації. Якщо в судах підтримають АМКУ, що компанії порушили і мають заплатити штрафи, то вони заплатять", – зазначила вона.

Проте щодо самого дистриб'ютора "Тедіс" Загребельська такої певності не має.

"Це залежить від того, чи буде існувати компанія зі своїми активами q оборотами. А це залежить від того, яку модель оптової дистриб'юції на ринку обере держава. Якщо на сьогодні виробники змінять усіх своїх дистриб'юторів і не будуть надалі працювати з "Тедіс", то, відповідно, компанія може і не заплатити штраф, тому що у неї буде можливість вивести активи. А далі вона просто перетвориться в компанію-"пустушку", – пояснила експертка.

За її прогнозом, якщо ж "Тедіс" залишиться на ринку дистриб'юції, то штраф компанія заплатить. Адже в такому разі "Тедіс" не зможе перекинути свій досвід на іншу юридичну особу і їй доведеться продовжувати працювати на ринку.

Отже, наразі все залежить від дій держави та АМКУ. Успішним чи ні буде результат "справи Тедіс", напряму пов'язано з тим, яку стратегію обере регулятор.