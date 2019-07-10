"Чому люди за це голосують?" У мережі викрили зухвалу схему Королевської і Ко

Кандидати в нардепи Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод в 2015-2016 роках, до введення блокади ОРДЛО, вивезли з України в Росію через "Л/ДНР" тисячі тонн брухту кольорових металів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст і блогер Денис Казанський. Він зазначив, що про корупційні схеми подружжя вже писав пару років тому.

"Королевська йде у списку партії "Опозиційна платформа "За життя". Солод балотується на мажоритарному окрузі в Слов'янську за підтримки Нелі Штепи. Обидва люблять в своїх виступах жаліти нещасних пенсіонерів. Нарікають на низькі розміри соцвиплат і обіцяють боротися за їхнє підвищення, а всю провину за низький рівень життя людей похилого віку перекладають на чинну владу", - зазначив він.

Казанський пояснив, що суть схеми була простою: за вивезення брухту кольорових металів з України потрібно платити мито, але лінія розмежування не вважалася кордоном.

"Тому за вивіз брухту з Києва до Красного Луча, який знаходиться під контролем "ЛНР", Королевська та Солод не платили в бюджет нічого. Далі в Красному Лучі вони переплавляли лом в злитки на своєму міні-заводі "Солур". А звідти вивозили метал в Росію через непідконтрольну Україні ділянку кордону. Теж, зрозуміло, нічого не сплачуючи до бюджету - адже на кордоні немає української митниці. Оформлялися всі ці поставки через офшор, оформлений на офіційну помічницю Королівської - Ольгу Елькіну", - пояснює журналіст.

Казанський підкреслив, що ця схема працювала б і нині, якби не блокада, яка зупинила переміщення вантажів через лінію розмежування.

"Але вкрасти Королевська та Солод і так встигли багато. Ось так - на словах турбота про бідних, скарги на високі тарифи, обіцянки підвищити пенсії. На ділі - контрабанда в особливо великих розмірах. Злочинні махінації, через які недоотримують гроші школи, лікарні, поліклініки, не вистачає грошей на допомогу і соцвиплати. Чому люди продовжують за ЦЕ голосувати? Не можна пояснити", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній командир батальйону "Айдар", позафракційний народний депутат України Сергій Мельничук заявив, що контрабанда в "сірій зоні" на Донбасі досягає величезних масштабів: з території "ДНР" в Україні провозять метал, вугілля, зерно та інші товари. "Частку" від цього отримують Міністерство оборони, Генеральний штаб і МВС.

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