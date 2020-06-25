Чому говорите російською? – українців попередили про телефонний "розвод" від імені ПриватБанку
Українців почали атакувати телефонні шахраї, які вигадали нову схему обману довірливих громадян дзвонять нібито від імені представників ПриватБанку.
Про суть схеми розповів на своїй сторінці у Facebook політолог Євген Магда. Він уточнив, що телефонують з номеру мобільного оператора Vodafone. Останні цифри – 50-55.
"Російською мовою мені почали говорити про начебто здійснений мною переказ до російського Альфа-банку. Ну і розпитувати, чи робив я переказ. Нагадування, що у мене є персональний менеджер банку не спрацювало... Нема, мовляв, зв'язку. Потім пошелестіло, що я не можу бачити цього переводу у Privat24, бо вони його заблокували", – розповів він про суть схеми.
Магда додав, що одразу запитав у шахрая, чому так-званий співробітник державного банку говорить російською мовою?
"Той каже "Ми ж відділ фінмоніторингу"... На що я спитав, чи є цей відділ приватним. Людина повісила слухавку, я заблокував її номер та подзвонив до ПриватБанку. Отаке", – заключив політолог.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів Youtube атакували за допомогою нової шахрайської схеми. Її організатори пропонують отримати компенсацію за витік персональних даних в інтернеті нібито від уряду США.