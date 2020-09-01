Членом команди Саакашвілі став мільйонер з Казахстану: що про нього відомо

Новим членом команди глави Національного комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі став інвестор і громадський діяч з Казахстану Маргулан Сейсембай.

Знадобився він для того, щоб очолювати міжнародну діяльність Офісу простих рішень і результатів. На початку кар'єри Сейсембай працював чабаном і бджолярем, а потім зміг побудувати бізнес-імперію і стати мультимільйонером, йдеться в публікації "КП в Україні".

Саакашвілі покликав Сейсембая в свою команду Facebook / Міхеїл Саакашвілі

Саакашвілі відрекомендував нового члена своєї команди Facebook / Міхеїл Саакашвілі

З чабанів у мільйонери

Після закінчення школи Сейсембай два роки працював чабаном і займався бджільництвом. Після цього вступив до Казахстанського університету, який закінчив екстерном. Далі він зайнявся бізнесом і створив компанію "Сеймар комерція", яка експортувала в країни ближнього зарубіжжя казахстанську пшеницю. Він очолював банк, створив фінансову корпорацію "Сеймар Альянс", капітал якої в пік успіху досягав $1,8 млрд.

"В останні роки Сейсембай займається інвестиціями. Згідно з рейтингом Forbes, в 2017 році він увійшов до числа 50 найбільш впливових бізнесменів Казахстану, зайнявши 45-у позицію в списку. Є засновником заповідника "Ақбөкен" в Карагандинської області. Активно інвестує в освіту", – відзначили журналісти.

Сейсембай починав кар'єру чабаном Facebook / Маргулан Сейсембай

Кримінальні справи на $112 млн

У 2009-2012 роках проти Сейсембая і його партнерів було відкрито кілька кримінальних справ в Казахстані, Ліхтенштейні, Швейцарії. Бізнесмена звинувачували в шахрайстві, великих розкраданнях і злочинній змові. У Казахстані він був оголошений в розшук за звинуваченням в розкраданні коштів на суму $112 млн і створенні злочинної групи. Але в 2012 році Високий суд Лондона визнав його невинним, і справи проти нього були закриті.

"Після цього Сейсембай повернувся в Казахстан і виступив із запевненнями відданості Нурсултану Назарбаєву і відсутності будь-яких зв'язків з головними критиками казахстанського президента за кордоном – колишнім зятем Назарбаєва Рахатом Алієвим і колишнім головою ради директорів "БТА банку" Мухтаром Аблязовим", – йдеться в публікації.

Бізнесмен активно веде соцмережі Facebook / Маргулан Сейсембай

"Я ніколи не підтримував їхні політичні погляди і їхню політичну діяльність, не перебував в опозиції і завжди зберігав лояльність і надалі буду вірний президенту країни", – заявив тоді Маргулан Сейсембай.

Проте, після кримінальних справ його стан значно зменшилася.

"Зараз я не мільярдер. Я їм був колись, але зараз немає", – заявив Сейсембаєв в одному з інтерв'ю.

Активний блогер

У публікації наголошується, що в останні роки Сейсембай активно бере участь в суспільно-політичних процесах в Казахстані. Він популярний блогер, число його передплатників в Instagram – 227 тисяч, в Telegram – 44 тисячі, в Facebook – 56 тисяч, на YouTube-каналі Margulan Seissembai – 131 тисяча.

"Надає гуманітарну допомогу постраждалим від епідемії COVID-19, передав свій приватний особняк площею 300 квадратних метрів для десятка лікарів, які лікують заражених коронавірусом. Його благодійний фонд "Нієт" щомісяця збирає продуктові посилки для малозабезпечених на суму 10 мільйонів тенге (близько 23 тисяч доларів)", – йдеться в матеріалі.

Але зараз в Казахстані знову почалося закручування гайок, проходять затримання і арешти громадських і політичних активістів. У квітні цього року Сейсембай повідомив, що за його будинком стежать невідомі люди і постійно чергують кілька машин, у тому числі без номерів.

Маргулан Сейсембаєв в Казахстані займається благодійністю Facebook / Маргулан Сейсембаєв

Сейсембай 26 років перебуває у шлюбі з Саулі Сейсембай. Подружжя виховує трьох доньок – Зере і двійнят Дамель і Альміра. Захоплюється полюванням, гірськими лижами, авіаспортом і гольфом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня стало відомо, що голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Незважаючи на те, що там на нього зареєстрували кілька кримінальних проваджень.

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