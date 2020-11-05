Членів Нацкомісії з тарифів можуть звільнити: 50 нардепів звернулися до КСУ
До Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності призначення діючого складу Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.
Уповноваженим представником підписантів звернення зазначений народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Про це повідомляє пресслужба КСУ.
Крім парламентарів "Батьківщини", відповідний документ також підписали нардепи з "Нашого краю", "Слуги народу", "Європейської солідарності" та інших фракцій.
Зокрема, депутати просять визнати неконституційними і скасувати укази президента 2018-2019 років про призначення членів НКРЕКП: Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка та Олексія Магди.
Крім того, нардепи просять скасувати норми закону про НКРЕКП у частині повноважень президента призначати тимчасових членів комісії та затверджувати графік ротації її членів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чинний склад НКРЕКП був призначений президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2019 р.У грудні того ж року на енергоринку почалася криза, яка до березня 2020 р. стала найбільшою за всю історію незалежної України. За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 р.для з'ясування причин кризи, відповідальність за нього лежить на НКРЕКП.
Восени 2020 р. підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зажадавши від комісії припинити маніпуляції і штучне обмеження конкуренції. На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через його сімейний енергетичний бізнес.
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