Членів Нацкомісії з тарифів можуть звільнити: 50 нардепів звернулися до КСУ

До Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності призначення діючого складу Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Уповноваженим представником підписантів звернення зазначений народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Крім парламентарів "Батьківщини", відповідний документ також підписали нардепи з "Нашого краю", "Слуги народу", "Європейської солідарності" та інших фракцій.

Зокрема, депутати просять визнати неконституційними і скасувати укази президента 2018-2019 років про призначення членів НКРЕКП: Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка та Олексія Магди.

Крім того, нардепи просять скасувати норми закону про НКРЕКП у частині повноважень президента призначати тимчасових членів комісії та затверджувати графік ротації її членів.

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