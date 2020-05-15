Члени ЦВК отримали на карантині зарплати понад 300 тисяч гривень

Члени Центральної виборчої комісії України в розпал карантину за квітень отримали зарплати понад 300 тисяч гривень.

Такі величезні суми одержали 15 членів ЦВК. І лише два співробітники отримали по 47 230 гривень зарплати, передають "Українські новини".

Голова ЦВК Олег Діденко за квітень отримав 321 815 гривень: 248,3 тис. матеріальної допомоги, 28,5 тис. зарплати за час перебування у відпустці і 44 981 гривню обмеженої суми посадового окладу та надбавок.

ЦВК України

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик отримав 325 тисяч гривень: 251,4 тисячі матдопомоги, 28,6 тис. відпускних і 45 тис. окладу та премій.

Заступник голови ЦВК Віталій Плукар заробив 308,2 тис. за квітень (241,1 тис. матдопомоги, 26,6 тис. за час відпустки, 40,5 тис. окладу та премії).

Секретар ЦВК Олена Гатаулліна за квітень отримала 300 тисяч гривень: 224,4 тис. матдопомоги, 32,9 тис. відпускних і 42,7 тис. окладу і премій.

Відзначається, що в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки. Такі величезні зарплати вийшли в результаті виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та використання частини відпустки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у фільмі про першу річницю своєї влади заявив, що зараз чиновники в Україні отримують до 47 тис. грн, що не відповідає дійсності.