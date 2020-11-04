Члени НКРЕКП вирішили залишити українські ТЕЦ сам на сам із проблематикою теплової генерації

На відкритому засіданні НКРЕКП 4 листопада 2020 року члени регулятора вирішили залишити українські ТЕЦ сам на сам із проблематикою теплової генерації та законодавчою неврегульованістю.

Про це в Українській енергетичній асоціації заявили в соцмережі "Фейсбук" на офіційній сторінці.

Зазначається, що під час розгляду питання "Про ухвалення постанови НКРЕКП "Про затвердження змін до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках" Комісія спромоглась внести лише редакційні технічні правки, без внесення змін по суті, які б дали можливість вивести підприємства галузі із затяжної кризи.

Такий крок регулятора, зауважили в асоціації, зроблено, незважаючи на повне усвідомлення обмеження конкуренції ТЕЦ, через невідповідність методології тарифоутворення ринковим умовам. Рішення ухвалено з урахуванням некоректного протоколу громадських обговорень та ігноруючи аргументи профільних асоціацій, які висловлювали свої зауваження від імені підприємств галузі.

Українська енергетична асоціація наголосила на тому, що суттєвість галузі генерації теплової енергії – це не "похибка" в енергетичному балансі, не "редакційна правка". Це галузь, у якій працюють близько 130 тисяч людей, що забезпечують теплом понад 5 мільйонів осель.