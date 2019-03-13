|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Чисті" гроші: посол України пояснив, куди витрачають допомогу США

Читати матеріал російською

Фінансова допомога, яку щорічно надають Сполучені Штати Україні, витрачається на зміцнення обороноздатності країни і на кібербезпеку

Про це розповів посол України в США Валерій Чалий у коментарі Пітеру Залмаєву та Тарасу Березовцю в ефірі шоу The Week на телеканалі "Прямий" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Щороку останні чотири роки це відбувається. Це не тільки оборот грошей, а серед країн світу ми на провідних позиціях. Але це меседж для українців про стратегічного партнера, який підтримує Україну. Чому я вдячний", – зазначив Чалий.

Валерій Чалий

Валерій Чалий

Скріншот

За його словами, навіть українські політики часто говорили у Вашингтоні, що американська сторона "кинула", не підтримуватиме. Або зовсім закликали поки не давати руку допомоги діючій владі та говорили про майбутню співпрацю.

Новини
"Реформи в Україні не завершені": посол США виступила з сильною промовою

"Незважаючи на це, є розуміння Сполучених Штатів, що загроза, виклики безпеці у світі, на передній лінії України існує сьогодні. Ця допомога йде по лінії оборони країни, надання обладнання, надання так званих летальних озброєнь для оборони країни, на що ми повне право маємо, і йдуть на підтримку реформ. Ці гроші, я б сказав, чисті. Вони не мають шансів бути corrupted (зіпсованими), тобто бути під загрозою. Тому що це надходить прямо обладнання, послуги", – уточнив Чалий.

"Чисті" гроші: посол України пояснив, куди витрачають допомогу США

Посол також додав, що зараз гроші спрямовані на пріоритетність. Одним з важливих наразі аспектів є кібербезпека, на яку йдуть додаткові кошти для забезпечення невтручання Росії в президентські вибори 2019 року.

"Питання та виконання умов для реформування – ми виконали, ми отримали 250 млн від Пентагону. Це свідчення успіху України", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США в проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання Україні 250 млн доларів на посилення безпеки й оборони.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Військова допомога Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Військова допомога УкраїніРосійсько-український конфлікт
Особа
Валерій Чалий
Місце
Україна
Тег
вибори в Україні
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
По его морде лица понятно куда вкладываются деньги))))))) жертва голодомора
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки