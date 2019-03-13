"Чисті" гроші: посол України пояснив, куди витрачають допомогу США

Фінансова допомога, яку щорічно надають Сполучені Штати Україні, витрачається на зміцнення обороноздатності країни і на кібербезпеку

Про це розповів посол України в США Валерій Чалий у коментарі Пітеру Залмаєву та Тарасу Березовцю в ефірі шоу The Week на телеканалі "Прямий" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Щороку останні чотири роки це відбувається. Це не тільки оборот грошей, а серед країн світу ми на провідних позиціях. Але це меседж для українців про стратегічного партнера, який підтримує Україну. Чому я вдячний", – зазначив Чалий.

Валерій Чалий Скріншот

За його словами, навіть українські політики часто говорили у Вашингтоні, що американська сторона "кинула", не підтримуватиме. Або зовсім закликали поки не давати руку допомоги діючій владі та говорили про майбутню співпрацю.

"Незважаючи на це, є розуміння Сполучених Штатів, що загроза, виклики безпеці у світі, на передній лінії України існує сьогодні. Ця допомога йде по лінії оборони країни, надання обладнання, надання так званих летальних озброєнь для оборони країни, на що ми повне право маємо, і йдуть на підтримку реформ. Ці гроші, я б сказав, чисті. Вони не мають шансів бути corrupted (зіпсованими), тобто бути під загрозою. Тому що це надходить прямо обладнання, послуги", – уточнив Чалий.

Посол також додав, що зараз гроші спрямовані на пріоритетність. Одним з важливих наразі аспектів є кібербезпека, на яку йдуть додаткові кошти для забезпечення невтручання Росії в президентські вибори 2019 року.

"Питання та виконання умов для реформування – ми виконали, ми отримали 250 млн від Пентагону. Це свідчення успіху України", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США в проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання Україні 250 млн доларів на посилення безпеки й оборони.

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