"Чиновників саджати!" Нардеп озвучив радикальний метод боротьби з контрабандою в Україні

Для перемоги над контрабандою в Україні потрібно садити в тюрму всіх чиновників, які займаються "кришуванням" тіньових схем на митниці. В іншому випадку боротьба уряду з нелегальним "бізнесом" не принесе позитивних результатів.

Позафракційний народний депутат Борислав Береза в блозі на OBOZREVATEL написав, що в Україні на належному рівні прописано законодавство в цьому питанні і закон про кримінальну відповідальність за контрабанду ситуацію кардинально не змінить.

"Вже очевидно, що проблема не в законі. Так працює вся державна система від єгеря, поліцейського, прокурора і фіскала до митника і прикордонника. Контрабанда - це наслідок корупції. А корупція - наслідок непроведених реформ і люстрації. Більше того, ті люди, які всі ці роки займалися боротьбою з контрабандою та ставали багатшими, повинні не лише піти, але і сісти. Для цього в НАБУ і САП мають зайнятися цим питанням", - висловив він свою думку.

Нардеп також зазначив, що в країнах ЄС чиновники не беруть участі у контрабанді, оскільки там передбачена кримінальна відповідальність для них.

"Може тому там участь державного службовця в контрабанді - це виняток із правил, а не норма, як у нас. Адже у нас контрабанду не помічають саме ті, хто повинен її припиняти. Так що проблема не стільки в контрабандистах, скільки в керівниках митниці, ментах, прокурорах, СБУшниках і в чиновниках місцевих адміністрацій, які замість припинення контрабанди лише заохочують її. Чому? Тому, що вони від цього стають лише багатшими і їх точно не садять. А можуть. І закони для цього є. Але прецедентів немає", - вважає Береза.

В Україні зараз передбачені штрафи за контрабанду і конфіскація товару. Але, на думку нардепа, такі методи не дуже ефективні.

"І я уявив, кого і як посадять в нашій країні за контрабанду якщо з'явиться кримінальна відповідальність. Мужика посадять, який ввозить сир і вино з Італії, тому, що іншої роботи в його регіоні немає, або директора компанії, який склад лісу оформив, як тріску і вивіз з країни. Чи посадять для того, щоб іншим контрабандистам оголошувати, що ризик збільшився і ціна за провезення контрабанди піднялася. А всіх незгодних будуть ловити і жорстко карати. Тому що корупціонерам не подобаються ті, хто позбавляє їх хабарів і мзди. І з ними вони будуть боротися, як зі своїми справжніми ворогами", - написав він у блозі.

Береза також запропонував дієві способи, як реально можна викорінити контрабанду в Україні. Він вважає, що треба виконувати закон і систематично конфісковувати нелегальний товар, після чого продавати його на відкритих аукціонах, а не дозволяти контрабандистам викуповувати його за копійки або продавати через "свої" торгові мережі. Нардеп наголосив, що необхідно створювати робочі місця в районах, де місцеві жителі масово інтегровані в контрабанду.

"Кримінальна відповідальність за контрабанду не виправить ситуацію, поки не почнуть застосовувати законодавчу базу до держчиновників, яких є за що садити, але не садять через кругову поруку", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС підрахували, що Україна через корупцію на митниці щорічно втрачає понад 4 млрд євро.

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що контрабанда лісу досягла обсягів у розмірі 6-8 млрд грн на рік.