"Чиновники опутініли": у Криму різко відреагували на стрибок цін

В окупованому Криму місцеві жителі різко відреагували на підвищення тарифів на воду, а також зростання вартості проїзду.

"Підвищення тарифів на проїзд і на воду... А де економічне обґрунтування? Чиновники кримські, ви що взагалі опутініли... Краще перевіримо нафтотрейдерів та ціни на паливо знизимо", — наводить слова кримчанина Федора Лисих блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Опутініння Криму", — прокоментувала ситуацію вона.

"Ну от хто міг таке передбачити у 2014-му? Втім, стривайте... Майже всі, крім ідіотів", — іронізує користувач із ніком Pan Doktor.

Ну вот кто мог такое предвидеть в 2014-м?

Впрочем, постойте... Почти все, кроме идиотов. — Pan Doktor (@pan_dok) 4 марта 2019 г.

Нагадаємо, у Криму ціни на продукти харчування виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінене, виходячи з фінансових можливостей, доцільності та необхідності на даному етапі.

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