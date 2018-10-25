Чиновників ''спалили'' на придбанні елітного авто для поїздок Чорнобильською зоною

Державне спеціалізоване підприємство з Управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП "УКБЗВ", м. Чорнобиль Київської області) 22 жовтня оголосило тендер на придбання двох спецавтомобілів за 6,5 млн грн.

Відповідну інформацію в системі ProZorro виявив бізнесмен Олексій Тамразов, пишуть "Наші Гроші". Зазначається, що одна з машин — Mercedes Benz V220 4matic — без спеціального обладнання коштує приблизно 2,1-2,2 млн грн.

Серед додаткових опцій Mercedes Benz повинен був мати чорну шкіру Lugano, відеокамеру кругового огляду, пакет Exterior sports, пакет "Столико", спортивні педалі, декоративне оздоблення "Дерево", пакет дизайну інтер'єру Interior Design package і багато іншого.

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Mercedes-Benz V-Class V220

Зі спеціальних засобів і спецобладнання в авто встановлений прилад відстеження фону довкілля за гамма RM-M, ноутбук зі спеціальним програмним забезпеченням для блоку детектування і GPS-навігації, а також GPS-система.

Другий спецавтомобіль — автобус А209.35 на базі Мерседес-Бенц Спринтер 316 CDI KA 4X2/4325 на 16 сидінь. Він серед стандартного устаткування повинен був мати подушку безпеки водія, чорну тканину "Tanja", серед додаткового — автомагнітолу Audio 10, регульований кондиціонер "Tempmatik", круїз-контроль Tempomat.

Автобус також повинен мати спецзасоби: ноутбук зі спеціальним програмним забезпеченням для блоку детектування і GPS-навігації, GPS-систему, аерозольну установку VF CPM-300 та мобільну лабораторію електроживлення.

Пізніше Тамразов повідомив, що після його публікації закупівля була скасована замовником через скорочення витрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Верховна Рада планує купити шість електрокарів за 5,4 млн грн.