Чиновникам Порошенка купили авто за 10 млн грн

Державна організація "Автобаза Державного управління справами" закупила за переговорною процедурою у фірми, кінцевим бенефіціаром якої є депутат Верховної Ради попереднього скликання від Партії регіонів Таріел Васадзе, два автомобілі Mercedes-Benz S 560 4 Matic Long за 10 млн гривень.

Як передають "Українські Новини", про це свідчать дані системи державних закупівель ProZorro. Очікувана вартість закупівлі на тендері становила 11,5 млн гривень, однак на участь у ньому двічі не зареєструвалася жодна компанія.

Законодавство дозволяє замовнику застосовувати переговорну процедуру в разі, якщо тендер скасовувався двічі через відсутність достатньої кількості учасників (не менше двох). В результаті автобаза за переговорною процедурою домовилася про закупівлю двох седанів Mercedes-Benz у компанії "Автомобільний дім - Україна Мерседес-Бенц".

Кінцевим бенефіціаром компанії є Васадзе, засновниками - він, його ПрАТ "Українська автомобільна корпорація", колишній віце-прем'єр-міністр (1991-1992) Олег Слєпічев і екс-дипломат, президент асоціації автовиробників "Укравтопром" Михайло Резник, а директором - Олег Бойко.

Як передає джерело, до 30 листопада Держуправлінню справами буде поставлено два автомобілі Mercedes-Benz S 560 4 Matic Long 2018 року випуску, екологічного стандарту Euro-6, з об'ємом двигуна до 4 тис. куб. см і максимальною швидкістю не менше 250 км на годину.

Автомобілі повинні мати чорне металеве покриття і тоноване заднє скло, а салон - оббивку з ексклюзивної чорної шкіри, декоративні елементи з тополі і велюрові килимки. Авто будуть обладнані аудіосистемою з навігацією, акустичною системою об'ємного звучання, системою кондиціонування, бічними подушками безпеки в задній частині салону.

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