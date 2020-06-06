У Донецьку через високі ціни на продукти населення вже не може собі дозволити купувати ковбасу чи дорогі сорти риби.

Про це сказано в статті "Комсомольської правди".

"У рибний відділ стоїть невелика черга. Рибу беруть найдешевшу. Форель нудьгує в холодильній вітрині, судячи за ступенем обвітренності, вже давно. Поруч ковбаса – як в музеї, на неї приходять подивитися. Сервелат по 350 рублів вже не дивує, як п'ять років тому, а 700-800-рублеві ковбасні палки взагалі не викликають ніяких почуттів. А що можна відчувати до недоступної їжі?" – сказано в матеріалі.

За словами кореспондента, також на прилавках присутні сири в основному російського виробництва за середньою ціною 450 рублів (175 грн) за кілограм.

"Згадуємо, як років три тому за цю ж ціну з-під прилавка нам продавали українські сири, російські (програють в якості) ж "тягнули" рублів на 250-300. Все подорожчало потроху, і українських сирів вже немає навіть під прилавком, хоча можна знайти ще розчинна кава, фасований десь під Києвом", – відзначається в тексті.

Ринок в Донецьку

Також на ринках є багато "молочки" з Білорусі, але при цьому, журналісти відзначають, що ціни на неї "кусаються".

Ринок в Донецьку

"У нещасному "ПРС" (колишній АТБ. - Ред.) молоко краще не купувати, воно скисає вже на шляху від магазину до дому, а виробництво місцевих молокозаводів – досить смачне, якщо не вірити всяким чуткам про те, з чого це молоко на насправді роблять. І чутки ці самі ж працівники заводів поширюють. Кажуть, мовляв, немає у нас стільки корів навколо, щоб стільки молока отримати", – сказано в публікації.

При цьому на ринку в Донецьку найдешевший м'ясний продукт – курятина, яка продається чи не на кожному другому прилавку.

"Як жартують донеччани, з такими цінами м'ясо вже можна дарувати як подарунок на дні народження та ювілеї. Жарти жартами, але знайти дійсно гарне м'ясо в Донецьку важко. Якщо не брати до уваги курятину, звичайно – вона на кожному розі. При цьому конкуренція курей донецьких і завезених російських поки не на користь місцевих що за якістю, що за ціною", – відзначається в статті.

Оприлюднено приблизні ціни на ринках в Донецьку:

огірки по 70 рублів (28 грн),

кабачки по 30 (11 грн),

помідори по 120-140 (47-54 грн) і

яблука по 130 рублів (50 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку місцеві жителі поскаржилися на низькі зарплати і високі ціни, що призвело до росту рівня бідності.