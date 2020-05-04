Чим відомий український "масковий король" Баум: два громадянства, "контрабанда авто" й азартні ігри

Російський підприємець із подвійним громадянством Борис Баум за кілька останніх тижнів прославився на всю Україну. Він, як стверджують ЗМІ, примудрився заробити на коронавірусі цілий статок, взявши участь у перепродажі медичних масок та інших засобів боротьби з коронавірусом, які ввезли в країну як гуманітарний вантаж.

А після того, як про його махінації написав OBOZREVATEL, на сайт сталася наймасштабніша за весь час роботи хакерська атака.

Про те, чим відомий "масковий король" Баум – читайте в матеріалі.

Схема з масками

Борис Баум став відомий завдяки схемі комерційного ввезення медичних масок в Україну як гуманітарного вантажу.

У чому схема?

Під егідою Офісу президента в Україну ввозять гуманітарний вантаж без оподаткування і дипломатичними каналами – медичні маски та інші засоби захисту; частина "гуманітарного" вантажу виявляється комерційного призначення;

отримати "місце" в літаку поруч із "гуманітарним" вантажем, як стверджують у профільних телеграм-каналах, можна було тільки за погодженням із Борисом Баумом;

маски та інші засоби захисту потрапили у великі торговельні мережі (зокрема, в "Епіцентр"), де перепродувалися з великою націнкою;

ці ж комерційні структури великими партіями перепродають маски державним компаніям і з величезною націнкою.

Наприклад, як видно на скріншоті нижче, "Укргазвидобування" (входить до групи компаній "Нафтогаз") придбало в "Епіцентр К" маски майже на 24 млн грн. Кількість масок у документації не уточнюється. Як з'ясували в Рахунковій палаті, у середньому держпідприємства закуповували маски за ціною в 15,88 грн за штуку.

Яка була закупівельна ціна, невідомо. Однак ринкова вартість масок – близько 13 грн за штуку. Також уже відомо, звідки взялися ці маски. Як уже писав OBOZREVATEL, "Епіцентр К" отримав 420 тис. штук масок, які потрапили в Україну гуманітарними вантажами.

З огляду на те, що вантаж доставлявся в Україну без сплати ПДВ, така закупівля може називатися "контрабандою". Сам вантаж організовував заступник глави Офісу президента Кирила Тимошенка, який добре знайомий із Баумом і навіть нібито допоміг йому отримати українське громадянство, але про це пізніше.

"Контрабандою" займається не вперше

Баум має громадянство Латвії. Там він також став фігурантом гучного скандалу з "контрабандою". Ще в 2010-му місцева преса викрила його в ухилянні від сплати податків.

Борис Баум

"Власник фірми Борис Баум вирішив продати машину, він доручив своєму ж директору оформити документи для розмитнення "мерса"... Автомобіль переміщався між двома SIA, власником яких був Борис Баум, та однією офшоркою, представником якої він був. Під час цих переміщень " мерседеса" між фірмами і здійснювалися махінації – щоб ухилитися від податків", – пише латвійське видання.

Також Баум був раніше судимий в Латвії.

"Смотрящий" за гральним бізнесом із двома паспортами

Під час Першого грального форуму в Херсоні нардеп Олег Марусяк, автор законопроєкту про легалізацію грального бізнесу, зізнався OBOZREVATEL, що в робочу групу входить експерт у сфері грального бізнесу, власник компанії First National Lotteri Ltd Борис Баум.

Неофіційно нардепи розповідають: Баум приходив на засідання комітету і нібито від імені президента пояснював, навіщо потрібно легалізувати "ігорку" і як буде працювати бізнес.

Учасники бізнесу впевнені: метою Баума було запустити ринок у своїх власних інтересах. Незабаром стало відомо, що саме його кандидатуру розглядають на посаду глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.

Борис Баум

Він отримав громадянство України у 2020 році, про що повідомив журналістам. Через день стало відомо, що Баум досі користується документом, який схожий на латвійський паспорт. Його продемонстрував сам Баум. При цьому подвійне громадянство заборонене українським законодавством.

Баум до і після війни працював із російсько-українською групою VS Energy. Він, зокрема, входив до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів. Також у Баума була кіпрська фірма, яку пов'язували з Першою національною російською лотереєю. Він називав її неактивною.

Пов'язаний із криміналом та отримав громадянство з допомогою Тимошенка

У РФ Борис Баум тісно пов'язаний із кримінальними колами, заявляють у ЗМІ. Він 15 років займав керівні посади в компаніях, замішаних у кримінальному бізнесі. Серед цих компаній ВС "Енержі Інтернешинал".

Компанія проходить у справі №12015000000000114 від 11.03.2015 року, за фактами привласнення державних коштів посадовими особами компанії ВС "Енерджі Інтернешнл". Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами зазначених компаній і підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності здійснювалися розкрадання бюджетних коштів шляхом вилучення власного капіталу на користь інших ліцензіатів для безкоштовної компенсації витрат понесених підконтрольними обленерго. Але замість того, щоб відповісти перед законом за махінації, Баум прилаштувався лобіювати свої інтереси в комісію по законопроєкту про гральний бізнес в Україні.

Як стверджує журналістка Світлана Крюкова, Баум отримав громадянство з допомогою Кирила Тимошенка. Президент дійсно має право надати громадянство, однак, на його сайті немає опублікованого розпорядження про надання громадянства Борису Бауму.

OBOZREVATEL письмово звернувся в правоохоронні органи з проханням пояснити, в який спосіб за допомогою гуманітарних вантажів в Україну доставлявся комерційний товар, а також з якої причини і за яких обставин Баум став громадянином України