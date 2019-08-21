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"Чим ми гірші від Гренландії?" Трампу запропонували купити цілу країну

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Оглядач Daily Mail Річард Літтлджон запропонував президенту США Дональда Трампа купити цілу Британію.

Такий заклик пролунав у його статті, яку переклав проект "ІноТВ". Журналіст упевнений, що країні буде набагато краще, якщо вона стане 51-м штатом США, а не залишиться в Євросоюзі.

"Зупинимося на £10 трлн готівкою. Трамп миттю проковтне нашу пропозицію. Це стало б найбільшою угодою в історії і анулювало б дефіцит одним махом. Що є таке у Гренландії, чого немає у нас? Хіба що білі ведмеді. І лід", – сказав автор статті.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

ТАСС

За словами Літтлджона, заплативши £10 трлн, США отримають у своє розпорядження "п'яту найбільшу економіку і п'яту найсильнішу армію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп почав відкрито говорити про можливу покупку острова Гренландія.

При цьому в Данії вибухнули обуренням через новини про намір президента США. Після цього Трамп скасував офіційний візит у цю країну.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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